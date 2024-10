Krutý osud gymnastické šampionky Černé (†61): Těžký úraz, klinická smrt a zrada partnera

Osud se s ní ani trochu nemazal. I přesto se ale do dějin českého sportu zapsala zlatým písmem. Někdejší gymnastka Věra Černá (†61), která zemřela v pondělí 30. září na následky mrtvice, si prožila během svého života hned několik situací, které na první pohled vypadaly bezvýchodně.

Černá se o svých životních strastech rozpovídala před sedmi lety v pořadu 13. komnata. V něm pro začátek zmínila strašlivé zranění páteře, které jí ukončilo kariéru pouhý rok po životním úspěchu, kdy se v šestnácti letech roku 1979 stala mistryní světa ve cvičení na kladině. Neštěstí se stalo v rámci přípravy na olympijské hry v Moskvě.

„Stalo se mi to v Nymburce. Bylo to přesně 21. června, týden před odjezdem na olympiádu. Skákala jsem poslední přeskok. Běžela jsem normálně, skočila jsem perfektně, ale jak jsem doskočila, tak mi vlastně v očích probleskla jiskra. V té chvíli jsem se zbortila bolestí k zemi a už jsem se nemohla postavit,“ líčila sympatická sportovkyně smutný konec slibně rozjeté kariéry.

Černá následně nemohla dlouho stát, sedět ani chodit. Rozhodla se tedy vystudovat vysokou školu technickou, kde získala inženýrský titul, přičemž se věnovala i trénovaní dětí v gymnastice. Následně začala pracovat u městské policie v Brně, kde při svých směnách zažila mnoho dramatických situací. Později se přesunula ke státní policii.

Boj o život

Když už to vypadalo, že se Věřin život zase obrací k lepšímu, přišla další rána. Lékaři jí objevili nádoru na mozku. „Ve chvíli, kdy jsem byla u mé maminky, tak mi začala být hrozná zima. Bolela mě hlava, oko a najednou jsem se začala třást. Řekla jsem své mamince, že už to nevydržím. Řekla jsem jí, že musím do vany a požádala jsem ji, ať přijde za mnou. Po příchodu jsem mamince oznámila, že je mi hrozně zle a řekla jsem, ať zavolá rychlou. Myslela jsem si, že asi umřu. A v té chvíli jsem umřela,“ smutnila bývalá skvělá gymnastka.

„Doslova jsem umřela, protože jsem o sobě nevěděla. Můj život v té chvíli skončil. Když přijela rychlá, tak mě půl hodiny oživovali, modrala jsem a vlastně v té chvíli mé dcery hrozně brečely. Pořád mě držely a hrozně plakaly. Doktor řekl, že paní Černá má jen deset procent na přežití operace. Nádor byl tak velký, že zasáhl oko, které jsem už nemohla otevřít,“ popsala jeden z nejděsivějších zážitků v životě.

Kopačky od partnera v nemocnici

Později se ale Věra díky pravidelnému cvičení a rehabilitaci stále zlepšovala. Jenže opět přišla nemilosrdná rána. Tentokrát ze strany jejího manžela, který v nemocnici přišel se šokujícím prohlášením. „No ale nejhorší bylo to, že vlastně za mnou přišel otec mého dítěte oznámit mi, že nás opouští. Takže ochrnutou ženu s dvouletým dítětem nechal být, odešel, našel si jinou a navždy nás opustil. Bylo to hrozně zlé. Místo toho, aby mi donesl kytku nebo něco takového, mi přišel říct, že nás opouští. A tím začaly další problémy, protože vychovávat kluka bez otce je hrozně špatně,“ promluvila o další temné kapitole svého života.

Štábu Černá také ukázala svou síň slávy kousek od chaty, ve které měla nejen své medaile, ale také třeba i svůj gymnastický trikot. „Je to už 37 a půl roku, co jsem vyhrála. To je na další medaili,“ vtipkovala. „Až jednou umřu, tak si tady udělám ďolíček a tam se nechám vysypat. Tady žije Věrka Černá, která bojovala až do smrti,“ pronesla své »poslední přání«, které jí teď zřejmě rodina splní.