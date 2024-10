Slovenský sportovní svět smutní: Zemřel legendární komentátor Ján Lacko (†82)

Velký hlas utichl! Sportovní fanoušky na Slovensku zasáhla o víkendu smutná zpráva. Ve věku 82 let zemřel legendární komentátor Ján Lacko (†82). Společně s Karolem Polákem (†81) patřil k velkým jménům ve svém oboru.

Lacko proslul zejména komentováním hokeje z domácí ligy, mistrovství světa, Kanadského poháru a dalších mezinárodních akcí. Jeho hlas ale doprovázel také gymnastiku, alpské lyžování či jezdectví.

„Pauza v pravou chvíli zapůsobí více než vodopád slov,“ kladl svým následovníkům na srdce rodák ze Santovky. Jeho velkým vzorem byl další legendární Slovák Karol Polák, na kterém obdivoval schopnost říci správnou informaci v odpovídající dobu.

Kariéra Jána Lacka odstartovala v roce 1964, kdy se přihlásil na konkurz Československého rozhlasu Košice. Tam vydržel šest let, než přestoupil do televizního studia . Odtud v roce 1976 zamířil do Bratislavy, kde se mu splnil sen, když mohl komentovat olympijské hry.

Po revoluci v listopadu 1989 se Lacko stal šéfredaktorem sportovní redakce Slovenské televize. Z obrazovek definitivně zmizel v roce 1992. Na kontě měl účast na sedmi olympijských hrách, z toho čtyř zimních. Poté přidal ještě další dvě akce pod pěti kruhy. Jako komentátor v již zaniklém rádiu Twist zamířil na olympiády v Sydney a Salt Lake City na přelomu tisíciletí.