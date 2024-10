Sám sobě už si život zachránil. Teď lyžař Bank pomáhá ve skeletonu

Světový skeleton má vedle Anny Fernstädtové další český prvek. A to hodně významný. Takový, který chrání životy. Ještě k tomu s rukopisem slavného lyžaře Ondřeje Banka. Právě jeho firma Vagus totiž zásobuje nejlepší světové závodníky helmami, které splňují nejpřísnější kritéria. „Máme jenom jednu hlavu. Proto nosím zrovna tuhle přilbu,“ říká nizozemská skeletonistka Kimberley Bosová, vítězka minulého Světového poháru a bronzová na olympiádě v Pekingu. A jak vůbec někdejší nejlepší český lyžař pronikl na světový trh? A čím zachránil život sám sobě?

Ledovým korytem se hlavou dolů řítí více než stokilometrovou rychlostí. Stačí malinká chyba, nesoustředěnost, a hrozí vážný pád.

O to víc je důležitá správná ochrana hlavy. „Musíme si ji chránit, protože hlavu máme jenom jednu. Proto je super, co Vagus dělá. Helma od nich je bezpečná, navíc dokonale padne,“ vysvětluje nejlepší světová skeletonistka, která právě v ní naposledy vyhrála celkové hodnocení Světového poháru.

Web iSport.cz ji krátce vyzpovídal během návštěvy v Česku. Na pár dní se zastavila v Šumperku, sídle firmy, aby jí naskenovali hlavu. Právě kvůli tomu, aby jí nový typ helmy dokonale padnul. „Aktuálně na našich helmách jezdí asi tak pětadvacet až třicet lidí ve skeletonu,“ říká Bank, jenž byl mistrem v trochu jiném oboru. Na lyžích.

Už během kariéry založil společnost Vagus, která slaví dvanáct let na trhu. Ta se primárně zaměřuje na výrobu lyžařského vybavení, ale postupně se rozrůstá a pronikla i do jiných sfér. Právě Bank moc dobře ví, jak je přilba důležitá. Při závodech šel do maxima, nevyhýbaly se mu drsné pády, při nichž šlo o zdraví.

Při děsivém letu ho zachránila jeho helma

Jistě si vybavíte krkolomný pád, který potkal Banka při šampionátu v Beaver Creeku v roce 2015. Otřesné záběry, jak nekontrolovaně letí vzduchem v cílovém padáku, obletěly svět. „Už tehdy jsem si otestoval svoji vlastní helmu. A sám sobě jsem si zachránil život,“ vrací se k drsnému karambolu, z něhož nakonec vyvázl bez vážné újmy.

„Odpoledne už jsem byl na kávičce. Sice s odřeným ksichtem, ale s hlavou v pořádku,“ usmívá se Bank. Už tehdy měl na hlavě helmu svojí vlastní výroby. Ty jsou opatřené nejvyšší možnou certifikací.

V posledních letech se firma ze Šumperku, která si stejně jako její zakladatel nepotrpí na vyleštěném PR a vlezlých marketingových kampaních, stala světovým lídrem ve výrobě bezpečných helem pro skeleton.

„Máme nejvyšší možné certifikáty. Jde o náš patent, využíváme 3D tisk. Podle ověřených dat jsou o 15 procent bezpečnější než jiné standardní helmy. A ty lyžařské dokonce o 33 procent. Skořápka je vyrobená z kevlaru,“ přibližuje Bank, jehož od začátku podnikání nejvíc baví vyvíjet nové věci.

Výhodou takových helem je rovněž to, že na hlavu přesně padnou. Což je při skeletonu klíčové. Dřív se stávalo, že závodníkům v zatáčce trochu sklouzla, protože jim neseděla ideálně. Místo, aby se maximálně soustředili na jízdu, nervózně krčili čelo, aby se vrátila zpátky.

„Když máte helmu, na kterou se můžete maximálně spolehnout, víte, že jste v bezpečí. A jediné, co řešíte, je, jak trať projet bez chyby. Vnímáte pouze řízení. Nemusíme myslet na to, že si můžete přivodit otřes mozku, protože helma není správně nasazená,“ vysvětluje hvězdná Bosová důležitost ochrany hlavy.

S lidmi z Vagusu je neustále ve spojení. Řeší sebemenší detaily, takže se helma průběžně vylepšuje. Díky zpětné vazbě od světových hvězd.

Jezdí s ní i Anna Fernstädtová, česká jednička. A zároveň kamarádka nizozemské evropské šampionky. Když byla na začátku léta v Šumperku, stihla si s ní nejenom zajít na kafe, ale také na suchu zatrénovat.

Právě Fernstädtová, kterou všichni znají jako Anička, byla první jezdkyně, která Bankovu helmu před třemi lety vyzkoušela. „Začala si stěžovat, že jí ty původní padaly do čela,“ popisuje Bank. Tak si jednou sedli se servismanem Petrem Kouřilem, přezdívaným Olsen, a u piva přišli na to, že by mohli díky revoluční technologii vyrobit přesně padnoucí helmu.

A díky se tomu Bank výrazně zapojil do skeletonového dění.

Což si pochvaluje i 31letá Bosová, hvězda ledového koryta. I když nevyhledává extrémní sporty, skeleton ji učaroval. „Kombinuje odvahu s rychlostí, ale s takovou, kterou musíte mít pod kontrolou. Řídíte tedy vlastní osud tím, že řídíte skeleton,“ popisuje závodnice, která neustále dumá nad tím, jak se dá ještě zrychlit.

„Vím, že mám hlavu v bezpečí, takže můžu myslet jenom na jízdu,“ opakuje.

Brýle mají optické vlastnosti jako sklo

Bank by rád jednou s patentovanou výrobní 3D technologií pronikl i do lyžařského Světového poháru. Jeho helmy i brýle už tam byly, protože je nosíval právě on. Se značkou Vagus jel na olympiádě v Soči v roce 2014, kdy skončil na skvělém pátém místě v obřím slalomu, jenom šest setin za fenomenálním Marcelem Hirscherem, jenž v této sezoně chystá návrat na svahy.

„Na vývoji sjezdových helem z 3D výroby intenzivně pracujeme,“ hlásí Bank. Hitem mohou být i brýle. Ty totiž firma vyrábí ze speciálního plastu, který vykazuje optické vlastnosti podobné sklu. Což je ta největší přidaná hodnota.

Díky tomu se totiž přes ně daleko lépe vidí. A to je stejně jako ve skeletonu klíčové. Pokud lyžař v rychlosti nevidí ideálně, nedokáže rozpoznat terénní nerovnosti a podvědomě zpomalí.

Díky revolučním inovacím z dílny Bankovy společnosti tento problém odpadá.

„Je to fakt velký rozdíl,“ popisuje někdejší lyžař, který dobře ví, o čem mluví. Všechny svoje výrobky nejenom pomáhá vyvíjet, ale zároveň je testuje.

Až uvidíte v televizi skeletonisty, jak se řítí korytem, buďte si jistí, že jejich hlava je v bezpečí. V Beaver Creeku už před devíti lety se o tom přesvědčil i sám šéf firmy.