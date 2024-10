Bývalý tenista Hrbatý se zbavuje vily: Kolik chce za svůj »palác«?

Ke své honosné vile v Bratislavě má bývalý tenista Dominik Hrbatý (46) citovou vazbu. Teď se jí ale rozhodl zbavit! Co ho k tomu přimělo a za kolik je jeho malý palác k máni?

Hrbatý vilu obýval dlouhých 13 let. Teď jí ale hledá nového majitele. Nebude mu domov v bratislavské Kolibě chybět? „Samozřejmě toho budu také trochu litovat, žijeme tu od roku 2011, kdy se nám narodila dcera Ella, ale tak jsme se rozhodli,“ řekl webu Sportovy.čas.sk Hrbatý, který začátkem října odletěl s rodinou na několik měsíců na Floridu, kde bude jeho dcera studovat. Zároveň jí chce slavný otec pomoci se splněním snu, aby se stala profesionální golfistkou.

Potenciální kupec domu se ale bude muset plácnout přes kapsu. Slovenský web se spojil s realitním makléřem a požádal ho o odhad ceny. „Vila je přes deset let stará a cena se může blížit i k deseti milionům eur,“ tipoval obchodník s nemovitostmi, který si nepřál být jmenován. Podotkl však, že roli hraje také přesné vybavení domu.

Konkrétní sumu ale nechtěl prozradit ani sám Hrbatý. „To neřeknu, je to věc dohody,“ mlžil Slovák. Komplikací ohledně prodeje by mohla paradoxně představovat japonská zahrada okolo domu. Její údržba je totiž nákladná a zájemce by mohla odradit. Jinak ale vila nabízí několik ložnic, venkovní bazén, vinný sklípek či grilovací koutek.