Lyžařská hvězda Shiffrinová přiznala: Svatební komplikace a tajemství prstenu

Těžké zranění na svahu a následná láskyplná podpora ze strany partnerky byly pro lyžaře Aleksandra Kildeho poslední tečkou (32)! Těžká životní kapitola ho přesvědčila o tom, že je jeho přítelkyně Mikaela Shiffrinová (29) tou pravou a požádal ji o ruku. Úsměvavá blondýnka s radostí kývla a pár tak mohl začít plánovat veselku. Jak ale Američanka přiznala, zatím se v tomto směru nikam moc pohnout nedokázali...

„Ne, nemáme ani datum, ani konkrétní plány,“ řekla lyžařská hvězda deníku Heute. A zároveň také vysvětlila, proč tomu tak je. „Jednou jsme prošli všechny možnosti, ale moc to nepomohlo, protože variant je příliš mnoho. Neumím se rozhodovat,“ osvětlila.

„Nejdůležitější je místo, které by mělo být ideálně někde ve světě. Nemám žádnou představu, každopádně to bude skvělé, ať už se to stane kdykoli. A protože by to měla být velká oslava, možná by bylo nejlepší, kdybychom se vzali až po skončení mé kariéry,“ přemýšlela Mikaela, která teď na ruce nosí nádherný prstýnek od svého snoubence.

Se šperkem se však pojí jedna zvláštnost! Jako lyžařka musí na svahu vyrážet ve speciálním oblečení a tak řadu fanoušků zajímalo, jestli si před sjezdem bude bude prstýnek sundávat, nebo si jej bude nechávat i během závodů.

„Ano, je navržen tak, aby se vešel do rukavice. Bude to sice těsné, ale půjde to," prozradila Shiffrinová.