ONLINE: Slavia - Pardubice. Sešívaní proti trápícímu se celku

Jan Bořil se trefil proti Teplicím
Jan Bořil se trefil proti TeplicímZdroj: Michal Beranek / Sport
ČTK, iSport.cz
Chance Liga
Mistrovská Slavia  čelí na závěr sobotního programu první fotbalové ligy posledním Pardubicím a v případě vítězství se posune do čela před Spartu, která bude hájit pozici lídra až v nedělním derby s Duklou. Východočeši v této sezoně čekají na vítězství, dosud získali jediný bod, ale mají k dobru odložený zápas z předchozího kola s Ostravou.Jak utkání dopadne sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta541010:413
2Slavia53209:311
3Zlín53118:510
4Olomouc53114:210
5Jablonec52306:39
6Karviná53027:59
7Plzeň522112:58
8Liberec52128:87
9Bohemians52033:76
10Slovácko51224:55
11Dukla51223:55
12Ml. Boleslav511310:164
13Teplice41035:83
14Hr. Králové50236:102
15Ostrava30122:41
16Pardubice40134:111
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

