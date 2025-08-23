Předplatné

ONLINE: Plzeň - Karviná. Naváže Viktoria na kanonádu proti Boleslavi?

Denis Višinský slaví druhý gól v utkání proti Mladé Boleslavi
Denis Višinský slaví druhý gól v utkání proti Mladé BoleslaviZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Chance Liga
Plzeň čelí Karviné, do zápasu jde výrazně posilněna a poslední výsledek. V úterní dohrávce totiž přejela Boleslav 5:0, bude při střelecké chuti i tentokrát? Hosté naopak po dobrém startu do sezony podruhé ztratili, Bohemians podlehli 1:2. Jak utkání dopadne, to sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta541010:413
2Slavia53209:311
3Zlín53118:510
4Olomouc53114:210
5Jablonec52306:39
6Karviná53027:59
7Plzeň522112:58
8Liberec52128:87
9Bohemians52033:76
10Slovácko51224:55
11Dukla51223:55
12Ml. Boleslav511310:164
13Teplice41035:83
14Hr. Králové50236:102
15Ostrava30122:41
16Pardubice40134:111
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

