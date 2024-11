Expert o sparťanské při mezi Albánci, Kosovany a Srbem: Těžká směska na ukočírování

Na jedné straně Albánci Laci s Tucim a Kosované Rrahmani s Krasniqim. Na druhé osamocený Srb Birmančevič, který se pohádal s vedením a na podzim si už (prý kvůli zranění) nekopne. Tuhle sparťanskou třenici okomentoval pro Blesk expert z Asociace pro mezinárodní otázky Petr Čermák.

Překvapuje vás, co se děje na Letné?

„Nepřekvapuje, protože to pnutí mezi Albánci a Srby je v evropském a mezinárodním fotbale docela běžné. Co mě ale překvapilo, je, že to takhle silně explodovalo v českém fotbale a že ještě následovala silná reakce fanoušků Sparty, kteří dali najevo veřejnou podporu srbskému hráči, a to dosti agresivním způsobem.“

V Česku jde tedy o výjimečný případ?

„Dříve to bylo běžné v politickém mainstreamu. Dokud v něm byl Miloš Zeman jako prezident či předtím premiér, tak zrovna on byl velkým nositelem myšlenek podpory Srbska proti Kosovu. S Milošem Zemanem to pak hodně zmizelo z veřejného prostoru, ale pořád tu existují politická a lobbistická hnutí, která to poměrně silně tlačí. Ale obecně už tahle rétorika slábne.“

Srb Birmančevič je silně nábožensky založen. Hraje to roli?

„Nechci paušalizovat, ale u Srbů je jejich národní identita hodně úzce svázána s náboženstvím, což je pro nás Čechy možná těžko představitelné. Ale být Srb zpravidla znamená být pravoslavně věřící, s čímž je to Srbství silně propojeno.“

V loňské sezoně hráli s Birmančevičem »jen« dva Albánci. V létě ale přišli navíc dva Kosované, mohlo právě tohle způsobit třenici?

„Určitě. Většina obyvatel Kosova jsou etnicky Albánci, takže by se dalo říct, že jsou stejní jako ti, co žijí v Albánii. Jenže je tam obrovský rozdíl v politické rovině, protože Kosovo je státem, který má se Srbskem otevřený spor. Tudíž jsou kosovští Albánci radikálnější ve svém vztahu vůči Srbům, a zároveň Srbové budou vždycky radikálnější vůči kosovským Albáncům. Kdežto vztahy mezi Albánci a Srby budou možná chladné, ale korektní, protože i ty země mají korektní vztahy.“

Laci, Tuci, Rrahmani a Krasniqi se po zápase fotili s albánskou vlajkou, Birmančevič zase často pózuje se srbskou. Máme v tom vidět provokaci?

„Takhle bych to nebral. V balkánském fotbale je poměrně běžné, že hráči ukazují národní symboly, byť se může jednat jen o klubovou soutěž. To platí nejen pro hráče z Albánie, Srbska, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, ale také i třeba pro reprezentanty Švýcarska, kteří často pocházejí právě z Balkánu. Ve fotbale je tohle vidět často.“

Za Spartu hraje hned pět reprezentantů ze Srbska, Albánie a Kosova, což je nejvíce na světě. Nepodcenil klub tuhle třaskavou situaci?

„Netroufám si říct, jestli to Sparta nějak řešila. Česko má s hráči z Balkánu silnou zkušenost, jsou tam hodně aktivní i čeští skauti, ale mít v jednu chvíli pět reprezentantů z těchto konkrétních zemí? To už pro české kluby může být na ukočírování těžká směska...“

Z domovin hráčů zní hlasité rady, aby ze Sparty rychle odešli. Dá se ta situace vlastně urovnat jinak?

„To bude hodně záležet na vedení Sparty, na trenérovi a na managamentu klubu, do jaké míry mají vůči hráčům páky. Nechci mluvit za ty fotbalisty, ale troufnul bych si říct, že na takovou situaci museli být připraveni, neboť mezinárodní fotbal je tím prosáklý. Teď tak záleží na nich, jestli budou schopni spolu hrát dál. To se ale těžko odhaduje.“

Může hrát roli početní přesila Albánců a Kosovanů nad jediným Srbem?

„Pro něj to musí být nesmírně těžké, pokud jsou proti němu čtyři hráči, řekněme, na druhé straně barikády. Ačkoliv ho třeba podpořili fanoušci, tak ta situace je pro něj jistě těžce nekomfortní.“

Na druhé straně je zase kvartet, který si od kotle vyslechnul, že »Kosovo je Srbsko«...

„Tyhle vzkazy slýchají na stadionech často, takže bych zároveň čekal – a to nechci předbíhat –, že to nenechají jenom tak v tichosti plynout. Když je tam gesto z jedné strany, tak zpravidla přichází reakce z druhé strany.“

To se přesně stalo, neboť útočník Rrahmani následně sdílel fotku, kde je Kosovo oděno do albánských barev...

„Ano, jde o takovou hru symbolů, v níž má každá strana nějakou svoji vlajku, která vždy urazí druhou stranu. A je připravena ji kdykoliv vytáhnout.“

NEJVĚTŠÍ »JUGOŠKA« JE NA LETNÉ

klub Kosované Albánci Srbové reprezentanti Sparta 2 2 1 5 Kazaň 0 2 2 3 FC Turín 1 0 2 3 Panathinaikos 0 1 3 2 Bergamo 0 1 1 2 Famaliaco 0 1 1 2

Pozn.: Kluby, kde vedle srbských reprezentantů nastupují Albánci či Kosované.

Rudí: Pro všechny bez rozdílu!

„AC Sparta Praha vytváří všem svým zaměstnancům, hráčům a členům realizačních týmů prostředí, ve kterém se mohou profesně i lidsky rozvíjet a zlepšovat se. Prostor uvnitř klubu je otevřený všem bez rozdílu. Bez ohledu na národnost, barvu pleti, sexuální orientaci či vyznání. Sparta jako otevřený klub stojí mimo jiné na respektu ke každému jednotlivci, který ji reprezentuje.“

klubové prohlášení Sparty