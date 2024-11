Kabinu Sparty cupuje třenice mezi Albánci, Kosovany a Srbem Birmančevičem: Balkánská válka

Pět porážek z posledních osmi zápasů. Tahle bilance rozhodně není hodná Sparty. Jenže po dalším trapasu s Baníkem (1:3) se mluví o mnohem větších problémech než jen těch na trávníku. V letenské kabině prý zuří nefalšovaná balkánská válka!

V hlavní roli je Veljko Birmančevič (26). Nejlepší fotbalista minulé sezony, který dotáhl klub k double. A také silně nábožensky a nacionálně založený Srb. Když mu loni dělali v kabině garde Albánci Qazim Laci (28) s Indritem Tucim (24), »Birma« s tím prý neměl problém. „S klukama z Albánie se hodně bavím,“ tvrdil ještě letos v květnu pro Blesk.

V létě pak ale přišly dvě jejich spřízněné duše z Kosova – Albion Rrahmani (24) s Ermalem Krasniqim (26). A oheň byl na střeše! Není totiž žádným tajemstvím, že mezi Kosovem a Srbskem to historicky vře.

V 90. letech při jugoslávských válkách se obě strany obviňovaly ze zločinů proti lidskosti. A přestože klid zbraní trvá už přes 20 let, stále jde o mimořádně citlivé téma. Téma, které si oba Tomášové z vedení (Rosický se Sivokem) zřejmě vůbec nepřipouštěli...

Hádka se Sivokem

Třenice mezi kosovsko-albánským kvartetem na jedné straně a osamoceným Birmančevičem na straně druhé měla vyvrcholit právě před sobotním mačem proti Baníku. Srbský křídelník byl zničehonic postaven mimo sestavu.

Oficiálně kvůli zranění, podle zákulisních informací serveru infotbal.cz to ale bylo kvůli hádce s manažerem A-týmu Sivokem! „Těch emocí tam bylo hodně. Zvedl jsem hlas a musel jsem být trošku drsnější, což dělám hrozně nerad. Ale bylo to potřeba,“ přiznal Sivok. „Situace je o to horší, že když Birmančevič zjistil, že za trest nebude hrát, tak se urazil a řekl, že je nemocný,“ cituje web svůj zdroj.

Liga mistrů volá

Jak z téhle šlamastiky ven? To moc netuší ani sami rudí. „Každý z nás je jiný. Někdo potřebuje frustraci dostat ven, další to drží v sobě. Ale všichni víme, že tohle je špatně! To, co se teď děje, nikdo z nás nechtěl,“ přemítal kapitán Panák.

„Je důležité, aby teď všichni sparťané drželi pospolu – tým, fanoušci i celý klub. Ukážeme, jací doopravdy jsme!“ burcuje chladný seveřan Solbakken. Povede se to ale? Vždyť už ve středu je čeká Brest – tedy zápas pravdy v Lize mistrů, který dost možná rozhodne o (ne)postupu do jarní fáze! V horším rozpoložení do něj však Letenští jít asi nemohou...

Stříleli se i po zápase

Zakopají válečnou sekeru? To sotva! Bezprostředně po prohře s Baníkem přišel »zraněný« Birmančevič před kotel Sparty a s šálou v ruce jim tleskal. Aby ne, když radikálové na tribuně mávali vlajkami »Kosovo je Srbsko«...

V konfliktu ale evidentně nechce polevit ani druhá strana. Rrahmani ráno po zápase přesdílel na Instagramu fotku, na níž je pro změnu Kosovo zbarvené do albánských barev. „Sen všech, naše realita,“ stojí na transparentu, k němuž sparťanský útočník vlastnoručně připojil vlajky Kosova a Albánie.