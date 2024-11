Sexy reportérka Bystroňová hvězdou kalendáře pro charitu: Pračky a kočky!

Tuzemskou fotbalovou oblohu rozzářila jako Sirius souhvězdí Velkého psa. Moderátorka Táňa Bystroňová (28) umí vzbudit zájem. A srdce má ze zlata. Dnes bude ambasadorka fotbalistů Ústí křtít vlastní charitativní kalendář.

Bude to před zápasem s Živanicemi (18:00) na stadionu Viagemu velká sláva! „A všechen výtěžek z prodeje kalendáře půjde na nadaci Vykopej se, která pomáhá sociálně slabším dětem ke sportu,“ těší Táňu. V létě se stala na den zároveň producentkou, manažerkou, modelkou i maskérkou. „Ještě večer před focením jsem zpívala hymnu na boxu v Ostravě. Pak jsme vyrazily do Prahy a druhý den brzy ráno nás vyzvedlo auto do Ústí. Žádný Hollywood to tedy nebyl,“ popisovala.

Překvapení ve vířivce

Kulisami kalendáře tvoří ústecký stadion. Fotilo se v prádelně, na traktůrku i u výčepu ve stánku. V hlavních rolích modelky, které si Bystroňová sama ke spolupráci vybrala. „Všechno to jsou moje kamarádky, se kterými zajdeme na kávičku nebo pivko. Měly jsme pohodičku,“ vzpomínala na srpnové pózování Táňa.

A přidala veselou příhodu z »natáčení«. „Nestihly jsme všechno dodělat, než se ze zápasu vrátili hráči áčka. Když přijeli, zrovna jsme fotily nejodvážnější snímky ve vířivce. Kluky jsme tím trošku překvapily. To víte, tři blondýnky a zrzka. Vtipné,“ smála se blonďatá hvězda.