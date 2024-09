Sexy fotbalová reportérka s bombami na hrudníku letí jako kometa: Pamela z Ústí!

Je z »razoviteho« kraje odkojena divokou Ostravicí. Však taky, když se pro něco Taťána Bystroňová (28) nadchne, vletí do toho jako kaskadér. Ve fotbalovém Ústí nad Labem dělá rozhovory s hráči a fanoušci pak na sociálních sítích se zájmem kontrolují, zda jí všichni respondenti koukali výhradně do očí. Stala se hvězdou!

Je hvězdou, co se chce líbit. Co o sebe pečuje. A co na sebe umí upozornit nejen vnadným hrudníkem, který jí zdokonalila ruka plastického chirurga. „Povahou jsem časovaná bomba. Bomby na hrudi se ke mně tedy hodí,“ řekla Blesku v upřímném rozhovoru blondýnka, co se ráda baví a nesnáší ticho!

Kde se vzala Táňa?

„V Ostravě. Celé dětství jsem hrála a zpívala ve dvou zdejších největších divadlech. Později jsem začala s modelingem, který mě přivedl k MMA a vůbec bojovým sportům, kde dělám »ring girl« a »cage girl«.“

Taky moderujete podcast Herna.

„Mám ráda lidské příběhy. Troufám si říct, že to beru jako svoje poslání.“

K fotbalu jste se dostala jak?

„Oslovil mě »skaut« Viagemu, společnosti, jež vlastní klub z Ústí nad Labem. Řekl mi, že se jim líbí, jak se prezentuji na sociálních sítích. Pozvali mě na schůzku, že třeba nějak spojíme síly.“

A spojili...

„Majitel klubu i lidi kolem něj si se mnou hned potykali. Bylo to celé přátelské, lidské.“

Jasně.

„A taky mě okamžitě pozvali na pivo, takže jsem viděla, že jsou normální.“ (smích)

Není nad pivko.

„To teda jo. Chutná mi moc. Proto si taky myslím, že já a fotbal jsme dobré spojení. (smích) Ale pozor! Nejsem žádná Barbie. Ano, dám si ráda super večeři, zajedu si na dovču do luxusního resortu, ale taky si dám klidně jedno velké někde na rožku v největší putyce široko a daleko.“

Zpět ke sportu. Vaše srdce dříve muselo bít pro Baník, ne?

„Táta byl zápasník, máma také hodně sportovala, na Baník jsme ale nikdy nechodili. Měla jsem to spjaté s tím, že lidi, kteří chodili na Bazaly, taky dělali binec ve městě. Můj úkol od rodičů byl spíš se fotbalovým fanouškům vyhýbat, aby se mi něco nestalo.“

V Ústí to je jiná písnička…

„Viagem se vnímá jako celorepublikový klub. Nemusí nám fandit jen zarputilí příznivci, ale chceme, aby nás sledovala celá republika. Aby věděla, co všechno děláme. A to i ve světě! Neskromně bych řekla, že kluby z vyšších lig tam teď nemají takový zvuk jako my.“ (smích)

Především díky vám.

„Bez podpory klubu by to nešlo.“

Volné ruce

Sexy Táňa je hvězdou nejen fotbalového Ústí. • Foto Instagram

Taky děláte rozhovory s hráči a fanoušci na internetu zkoumají, kolik respondentů se vám při nich vydrží dívat jen do očí...

(smích) „Přesně. Je to zábava. Já jsem extrovert a mám fakt ráda, když se lidé baví. Nesnáším samotu. Ke mně patří společnost, a jestli je pro mě něco fakt hrozného, tak je to ticho!“

V Ústí máte volné ruce, že?

„Některé věci konzultujeme. Ale co já zrovna vymňouknu, záleží taky na mém respondentovi, počasí, náladě. Snažím se dělat fotbal veselý pro všechny. Od diváků po hosty ve VIP.“

Jo.

„A víte, co?“

Ne.

„Mám ráda, když jdu po městě mezi partičkami lidí a sem tam na mě někdo zavolá FK Viagem Ústí! Dříve to bylo více Clash of the stars. Jsem ráda, že ve sportu působím na dvou frontách. Cage girl Clashe a moderátorka Viagemu.“

Co kdybyste dostala nabídku k přestupu do první ligy?

„Aktuálně jsem zaháčkovaná v Ústí… Hlavně bych si přála, aby přišli sponzoři sem, ať můžeme všichni společně dělat pořádnou show.“

Sem se mi dívej

Táňa Bystroňová na sebe umí upozornit ať už jako Pamela, či jako fotbalová reportérka. • Foto Instagram

Taky jste byla maskérkou v České televizi. Trošku jiný svět, než na jaký jsme u vás zvyklí.

„Jsou tam krásně vidět rozdíly. Stejný kolektiv a ranní pařížský salát z bufetu s čerstvým rohlíkem mi chybí. Teď mám na akcích nachystaný raut a všechno pod nosem, že se až musím hlídat, abych se nepřecpala a nechtělo se mi pak v práci spát.“

Nyní už nelíčíte?

„Líčím ve vlastním ateliéru a venku na objednávku třeba i se štáby, co dělají televizní reklamy. Také pořádám kurzy vizáže na wellness pobytech či veletrzích.“

Jaké hvězdy vám prošly pod rukama?

„Mně je jedno, jestli se mám postarat o hlavní star seriálu Ulice, nebo květinářku zpoza rohu, co propaguje vlastní značku. Člověk jako člověk. Herečka starání zažívá denně, až jí to kolikrát musí lézt na nervy. Květinářka je za péči vděčná. Zážitek, na který třeba bude vzpomínat…“

Jak jste se ke šminkám dostala?

„Máma mi vždycky říkala, že žena bez rtěnky je jako nahá! Nesměla jsem nenamalovaná jet ani na kole. Nebo pro rohlíky! Já tohle poselství z dětství předávám dál. Být upravená je pro mě standard.“

To je vidět.

„Chtěla bych vymýtit názor, že když si namaluju výrazným stínem rty a obléknu minišaty s výstřihem, jsem pro lidi automaticky pornoherečka či prostitutka. Proč? Ano, chci se líbit a být výrazná, ale určitě to nic nemění na tom, jaké mám povolání a jaký jsem člověk.“

Utrácíte za módu hodně?

„Kamarádka mi vozí super oblečení z Brazílie. Mám butik, kde mě holky oblékají věcmi z Itálie. Nepotřebuji outfit z Pařížské, ale ani nenosím ty ze standardní konfekce. Hadry za desetitisíce z vás lepšího člověka neudělají.“

120 tisíc za prsa

Táňa Bystroňová na sebe umí upozornit ať už jako Pamela, či jako fotbalová reportérka. • Foto Instagram

Jaké vlastně máte míry?

„Dobrá otázka. Na to se mě ještě nikdy nikdo nezeptal.“

Nevěřím.

„Přes zadek to bude osmaosmdesát. Mám úzký hrudník, takže přes prsa bych řekla třiadevadesát a v pase šedesát.“

Ideální. Však o vás zahraniční weby psaly jako o Pamele z Ústí. To vzniklo jak?

„Asi, když jsem dělala fotky podobné těm, ze seriálu Pobřežní hlídka. Tenkrát jsme je pořizovali v Bečvě. A to včetně plováku.“ (smích)

Vy si Pobřežní hlídku pamatujete?

„Pamelu si pamatuju, poněvadž jsme měli její plakát na chatě v místnosti, kde jsme spali se sestřenicemi a bratranci. Dva měsíce prázdnin jsem se každé ráno vzbudila a viděla ji na dveřích. Tak se mi asi dostala do hlavy.“ (smích)

No, i jistá podobnost tam je vidět na první dobrou…

„Přírodní velikost prsou mě trápila tak, až jsem si nechala udělat nová. Dobrá volba. Lépe mi třeba sedí oblečení, je víc ženské. Teď už mám prsa druhá.“

Aha. Jak to?

„Musela jsem na operaci, protože mi jeden z implantátů praskl. Vůbec jsem o tom nevěděla, ale přišli na to doktoři z ultrazvuku. Nic příjemného.“

To jste si tedy »užila«.

„Ano. Prsa jsem si rovnou nechala zvětšit. Majitel ústeckého klubu pak oznámil, že jsem to udělala v rámci přípravy na novou sezonu. Docela to zafungovalo.“

Podle ohlasů každopádně.

„Víte, moje znamení je střelec. Povahou jsem časovaná bomba. Bomby na hrudi se ke mně tedy hodí.“ (smích)

Kolik vás bomby stály?

„Sto dvacet tisíc.“

Obě?

„Obě! Ale nikdy jsem je veřejně neukázala a spodek už vůbec ne! Proto mě mrzí, že o mně někde psali, že jsem topless modelka. To teda nejsem. Naopak mám ráda, když fanoušek něco vidí a může nechat pracovat fantazii.“

Miluje guláš i párky

Táňa Bystroňová na sebe umí upozornit ať už jako Pamela, či jako fotbalová reportérka. • Foto Instagram

Jak to máte s jídlem?

„Je mi jedno, jestli si dám oběd v půl dvanácté nebo ve dvě. Jídlo miluju! I proto zbožňuju fotbal. Pokaždé tam máme řízky, guláš a bramborový salát. Prostě samé skvělé věci, které patří k pivu.“

Chlebíčky…

„Taky, i kafe, na němž jsem závislá. A párky s hořčicí a kečupem! Mezi moderováním si kvůli tomu stále maluju rtěnku.“

A jak se otáčíte v kuchyni?

„Vařím strašně ráda. Dokonce jsem i hodně pekla. Třeba dorty na oslavy. Nemám teď sice tolik času, ale hodit maso na gril a k tomu udělat rychlou přílohu ještě zvládnu. Že bych ale vyvařovala svíčkovou a pak to ještě po sobě celý uklízela, tak to ne.“

To chápu.

„A před Vánoci budu pomáhat mamce s cukrovím.“

Jste na rodinu hodně napojená?

„Je pro mě nejvíc. Snažím se o ni starat, co to jde. Mám to tak zkrátka nastavené. Ráda se ve volnu s nejbližšími setkávám.“

Vaším mužem je moderátor Tomáš Vzorek...

„S ním zase hodně sportujeme nebo se věnujeme našim třem sphynx kočkám. Taky mám takovou zálibu.“

Jakou?

„Když už někde nemůžu být přítomná fyzicky, pořád někomu volám.

Jakou školu jste studovala?

„V Opavě jsem chvilku chodila na konzervatoř, jenže mi tam zakázali vystupovat v dětských divadelních představeních v Ostravě.“

Ty brďo.

„V operách jsem působila od sedmi let. Když vám pak v šestnácti v něčem brání, řekla jsem našim, že chci na jinou školu. Někam, kde mi to dávalo větší smysl. Na konzervatoři mi kariéru spíš ničili. Zbytečných šest let, když mám praxi odmala.“

Takže…

„Šla jsem na soukromku. Pedagogika pro mateřské školky. Studuje se tam také hudba, média. Už tehdy jsme měli školní televizi, jíž jsem byla hlavní tváří. Moderovala jsem všechny školní akce, a dokonce reprezentovala na soutěžích, kde jsem zpívala cizím jazykem.“

Kolika řečmi mluvíte?

„Já jsem přesně ten případ herečky, která si roli bifluje. Studovala jsem angličtinu a ruštinu. Že bych to ale zvládla nějak dobře, to nemůžu říct.“

Hmm.

„Ale už na střední škole jsem věděla, že mě láká divadlo. Učila jsem se po nocích, trošku škemrala u spolužáků o jejich zápisky. Taky už ale začínaly sociální sítě, marketing, modeling. Tak jsem se rozhodla trošku prozkoumat další branže.“