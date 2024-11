Suchomel si na Belgii věří. Z klubu jsem přepnul, říká sparťanský bek

Ve Spartě začal sbírat ligové i „evropské“ minuty, na podzim zblízka sleduje velikány typu Erlinga Haalanda. Pro reprezentaci do 21 let je Martin Suchomel důležitým mužem ze základu, který touží pomoct k eliminaci Belgie v baráži a postupu na červnové EURO. „Fotbalově jsem vyrostl,“ hodnotí v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz svůj progres, k němuž zásadně přispělo hostování v Mladé Boleslavi včetně kamarádství s veteránem Markem Matějovským.

Sám o sobě říká, že je kovaný sparťan a má v sobě klubovou DNA. Odmalička. Významnou kliku z Letné najdete i ve výběru „Lvíčat“. V čele s kapitánem Václavem Sejkem tvoří osu mužstva, které má před sebou nejdůležitější dvojzápas dvouletého kvalifikačního cyklu. „Jsme to silnější jádro,“ pousmál se krajní obránce Martin Suchomel, který vypiloval svou slabší levačku na takovou úroveň, že se ho spoluhráči ptají, kterou nohu má vlastně silnější.

Sparta se v posledních týdnech herně i výsledkově souží. V jaké náladě jste přijel reprezentovat?

„Určitě jsem si sem nechtěl přitáhnout něco negativního z klubu. Člověku to samozřejmě v hlavě šrotuje, ale musíme být i v této fázi kariéry profesionálové. Výsledky v klubu nejsou ideální, ale přijel jsem s tím, že chceme zvítězit v obou utkáních a postoupit na EURO. Přepnul jsem.“

Asi je lepší odjet na nároďák, kde si snáze vyčistíte hlavu, než se pitvat v problémech na Letné, že?

„Přesně tak, jde o úhel pohledu. V lize už jsem něco odehrál, a když jsem byl na jakémkoli reprezentačním srazu, odehrál jsem plnou minutáž. V kolektivu se cítím dobře a myslím, že týmu dokážu pomoct. Je fajn vidět se zase s hráči Sparty, i když jsme teď různě poházení po klubech.“

V pátek a v úterý vás čeká Belgie. Máte na ni?

„Je to asi nejtěžší soupeř, kterého jsme mohli dostat. Hodně jeho hráčů, kteří mohli být v jednadvacítce, se posunulo do áčka. Čekám, že budou Belgičané dost na balonu, techničtí a rychlí. Ale my víme o svých kvalitách. Pokud chceme být na EURO, musíme porazit ty nejlepší. Poslední dva zápasy nám vlily krev do žil. Šanci máme. I když nám opět nějací hráči chybí, je tu strašně moc šikovných kluků. Umíme jeden druhého nahradit. Víme, jak chceme hrát.“

O víkendu jste naskočil do závěru duelu v Mladé Boleslavi, kde jste předtím rok a půl hostoval. Byl to pro vás speciální zážitek?

„Určitě. Jsem vděčný panu Rosickému, že mě na hostování pustil a Boleslavi, že jsem tam mohl tak dlouho být. Jsem za tu zkušenost moc rád a cítím se o dost lépe než předtím. Fotbalově jsem vyrostl. Hodně jsem se bavil s Márou Matějovským, k němuž jsem měl blízko po celou dobu. Měli jsme si co říct. Jako staří kamarádi, nebo spíš starý–mladý, jsme se teď po dlouhé době zase viděli.“ (usmívá se)

Jak to, že zrovna vy dva jste si rozuměli?

„Máru není lehké si jen tak získat. Já jsem makal, nic nevypustil. To je moje DNA. Mára má rád ty, kteří tvrdě pracují. Ne ty, co moc mluví. Ukázaná platí, on sám jde rozhodně příkladem. Je skvělý profesionál a dá se s ním bavit o všem. Má můj obdiv.“