Hvězda OnlyFans přijede do Ostravy. Vyzve kamarádku Švábíkovou

Kanadská tyčkařka Alysha Newmanová, která na olympiádě v Paříži vybojovala bronz, dorazí do Ostravy • instagram.com/@alyshanewman

Na únorový mítink Czech Indoor Gala do Ostravy přijede jedna z nejvýraznějších atletek olympiády v Paříži. Kanadská tyčkařka Alysha Newmanová tam získala bronzovou medaili i velkou pozornost svým příběhem hvězdy platformy pro dospělé OnlyFans. Na zlatém mítinku Světové atletiky ji čeká souboj s českou národní rekordmankou Amálií Švábíkovou.

Alysha Newmanová patřila spolu s Noahem Lylesem či Mondo Duplantisem k atletům, kteří si v Paříži řekli o velkou pozornost globálního publika. Kromě dramatického boje o bronz mu nabídla taky oslavný twerk, rozpustilé zavrtění zadkem. Virální moment nasvítil i její kariéru modelky a žhavé fotky na platformě OnlyFans, která je známá hlavně erotickým obsahem, kde údajně vydělává milion euro ročně.

Díky svým aktivitám na sociálních sítích i díky svému působivému sportovnímu příběhu je teď Newmanová pro promotéry atletických mítinků zajímavé jméno. A 4. února se po dvou letech vrátí i na ostravský mítink Czech Indoor Gala, který bude mít podruhé nejvyšší zlatou značku Světové atletiky.

„Už se nemůžu dočkat startu nadcházející halové sezony. Pojedu také do Ostravy a doufám, že se všichni přijdete podívat,“ láká Newmanová.

Ve startovním poli se potká i s kamarádkou Amálií Švábíkovou, která má za sebou životní sezonu, a proto bude tentokrát i tváří mítinku. Brzy pětadvacetiletá česká reprezentantka letos vybojovala čtvrté místo na mistrovství Evropy v Římě, na olympiádě v Paříži skončila pátá a výkonem 480 centimetrů po jedenácti letech překonala národní rekord Jiřiny Kudličkové.

Po své nejlepší sezoně paradoxně Švábíková ukončila spolupráci s dosavadním trenérem Štěpánem Janáčkem a nově ji vede právě Kudličková. V zimní halové sezoně bude usilovat o start na dvou vrcholech – evropském šampionátu v Apeldoornu a mistrovství světa v Nanjingu.

„Jsem nad míru překvapena, jak nám to s Jířou klape a trénink s ní mě moc baví. Věřím, že to prodám i v nadcházející halové sezoně, která bude s dvěma reprezentačními vrcholy specifická,“ uvedla Kudličková. „I proto bude Czech Indoor Gala teprve mým druhým startem v roce 2025. Určitě můžu mluvit za všechny české atletky, že je pro nás velmi dobré mít možnost závodit na halovém mítinku té nejvyšší kategorie v domácím prostředí a já mám velkou motivaci v Ostravě uspět.“

K velkým českým jménům na startu bude tradičně patřit koulař Tomáš Staněk, jemuž pořadatelé připravili lákavý střet s Italem Leonardem Fabbrim, kometou posledních sezon, letošním evropským šampionem. Fabbri také vyhrál Diamantovou ligu, když ve finále v Bruselu porazil i hvězdné americké duo Ryan Crouser a Joe Kovacs.

„Pořadatelé mi vždy zajistí elitní soupeře. O to větší motivaci mám proti nim před českými fanoušky uspět a opět se ze sebe pokusím vydat to nejlepší,“ usmívá se Staněk. „Závodit před domácím publikem, to je vždy speciální záležitost a kdo zažil ostravské diváky, tak ví, o čem mluvím. Před halovým mistrovstvím Evropy budu svými starty šetřit, ale Czech Indoor Gala mezi nimi rozhodně chybět nebude.“

Fabbri už se jednou na Czech Indoor Gala představil, a to v roce 2020, kdy obsadil s výkonem 21,11 druhé místo za Polákem Konradem Bukowieckim, jenž tehdy zvítězil v dosud platném rekordu mítinku 21,88.

„Přijďte se podívat na mě i mého kamaráda z České republiky Tomáše Staňka. Kupujte si vstupenky, protože to bude zábava. Budeme házet opravdu daleko,“ vyzývá Fabbri.

Zařazení Czech Indoor Gala mezi devět elitních zlatých podniků pomáhá mítinku k atraktivní účasti ze zahraničí, je zároveň důležité i pro české atlety, kteří díky startu v Ostravě mají možnost získat vysoké body do mezinárodního žebříčku.

„Zejména to znamená pomoc českým atletům v rankingových bodech. Loni si dvacet pět atletů zapsalo výkon z Czech Indoor Gala mezi těch pět, které byly v jejich žebříčku hodnoceny,“ uvedl svazový předseda Libor Varhaník.