Smolné české momenty: Hložek a gól, který neplatil. Zase pomohl zvuk

Jde o technologii Connected Ball, která zažívá na EURO 2024 svůj debut. Do oficiálních míčů turnaje byl vmístěn čip, který je schopen detekovat i ten nejmenší kontakt. Prostě pozná dotek, i neviditelný, a prozradí ho sudím u videa.

Na monitoru se pak objeví skákající křivka jako u pana doktora na EKG. Ve chvíli, kdy dojde k doteku, poklidná čára vyskočí k maximu – prozrazeno! Podobná technologie se už delší dobu používá v kriketu pro odhalení kontaktu pálky s míčkem.

Anketa Jak dopadnou čeští fotbalisté na EURO 2024? Postoupí ze skupiny Vypadnou ve skupině

Viděli jsme to a slyšeli jsme to v utkání Slovensko–Belgie 1:0 při Opendově ruce předcházející Lukakově gólu, platilo to i při Hložkově trefě do gruzínské sítě a před penaltou po přestupku Robina Hranáče.

Míč pro potřeby EURO 2024 vyrobila společnost Adidas, která na jeho vývoji spolupracovala s FIFA a dodavateli senzorů a výpočetních technologií. Poprvé tak oficiální míč evropského šampionátu umožňuje videorozhodčím přezkoumávat živá data tím, že jsou jim okamžitě k dispozici přesné informace.

Technologie se využívá nejen v případě doteku ruky a míče, nýbrž také pro posuzování ofsajdových přestupků. Bude je možné přezkoumat opět díky zvukové stopě, jež přesně určí, kdy přihrávající hráč vyslal svůj pas.

Patrik Schick se naštěstí trefil hrudí, taky bylo všechno v pořádku!