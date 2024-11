Našel Jágr kupce pro Rytíře? Stopy vedou na Vysočinu!

Jako šéf přepravní letecké společnosti Easyfl yers možná bývá pořád někde v luftě. Podnikatel Tomáš Drastil, s nímž údajně Jaromír Jágr jednal o prodeji hokejového klubu, se angažuje ve dvou desítkách firem. A taky je majetkově spjat s FC Vysočina Jihlava!

„Klubu za zády dnes stojí silná osobnost Tomáše Drastila, který má srdcem k fotbalu velmi blízko,“ nechal se loni slyšet manažer druholigového celku Lukáš Vaculík. A co hokej? Drastil sice letos s byznysovým kolegou založil nový tým Flyers Kladno, v Jihlavě ale přece roste Horácká aréna za více než dvě miliardy »kaček«.

A to pro tým, jenž se plácá až ve druhé lize. Pokud si tedy Drastil s Jágrem plácne, nebude chtít extraligu stěhovat na Vysočinu? „Licence zůstává tady. To ani není možné, aby Rytíři nebyli v extralize,“ tvrdil Blesku kladenský primátor Volf, aniž by věděl o Jágrových zaječích úmyslech.