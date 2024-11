Legendárního Jágra sundal covid a černý kašel: Jardo, a co vakcína?

Na hokejových kluzištích sice dokáže porazit kalendář, jenže viry a bakterie byly nad síly šéfa extraligových Rytířů Jaromíra Jágra (52).

Kladenská legenda odehrála poslední zápas v nejvyšší soutěži 16. října na ledě Vítkovic. Až po měsíci, den před dnešním mačem v Třinci (1:4) se fanoušci dozvěděli, co bylo jejich milované »68«. A mnohým z nich se zatajil dech: Podle webu iSport.cz Jágr prodělal covid, pak černý kašel, následkem toho měl problémy s plícemi i okysličením krve!

„Člověk řeší milion problémů do té doby, než onemocní. Pak už řeší jen jeden problém – jak se uzdravit,“ reagoval na Instagramu nejproduktivnější Evropan v dějinách zámořské NHL, jenž vyhlásil poslední aktivní sezonu.

Bůh se dusil!

Jo, tady Jágrova pověstná »domácí« medicína, kterou praktikuje kvůli absolutní víře ve vlastní tělo, už nestačila. Kdyby ho aspoň trápila třísla, to by vyhledal pomoc fyzioterapeuta Koláře. Ale v tomhle případě musel slavný hokejista po letech zase do špitálu. Božský Jarda podle iSport.cz nemohl dýchat!

Většinu času se kurýroval v posteli, protože jakákoliv sebemenší fyzická aktivita byla pořádná fuška. Neustále se zadýchával, teď už je mu ale konečně lépe. Uplynulou středu zvládl při oslavách 100 let kladenského klubu stát na střídačce a v těchto dnech se pomalu vrací k tradičním tréninkovým dávkám. Kdypak zase naskočí v dresu Rytířů?

Jardo, a co vakcína?!

V roce 2021 odmítl nabídku tehdejšího premiéra Babiše, aby se stal chodící reklamou na očkování proti koronaviru. Blesku v předvečer padesátých narozenin přiznal, že se vykašlal i na injekci proti onemocnění covid-19. Prý měl dostatek protilátek...

„Nikam nechodím, protože nejsem očkovanej, takže nikam nemůžu, nemůžu ani dělat narozeninovou oslavu. Počkám, až se uklidní situace,“ řekl »Džegr« v únoru 2022, byť si jinak nechával názor na očkování pro sebe. Nezmění ho teď po strachu o zdraví?