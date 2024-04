Šok v sestavě Rytířů! Baráž začali bez legendární »68«: Jágrův konec?

Vrchol sezony, na který Kladno čekalo 45 dnů a kde se láme chleba, je tu! Ale legenda českého hokeje i Rytířů Jaromír Jágr (52), který je ten nejpovolanější baráž rozhodnout, u toho jako hráč chybí.

„Proč nehraje Jágr?“ kolovalo na stadionu mezi fandy Kladna jako tichá pošta. Že by došlo na nejhorší – konec »Džegrovy« kariéry? Možné to je, ale nepředbíhejme! Do prvního barážového souboje se Vsetínem (Rytíři i bez svého šéfa vyhráli jasně 4:1) každopádně Jaromír nenastoupil a cepoval hráče jen ze střídačky v roli kouče.

A to přesto, že tvrdě trénoval (což ukázal fanoušků i den před zápasem) a říkal si o nominaci u svého zaměstnance Otakara Vejvody (51), který šéfuje střídačce. „Všichni, co trénovali na ledě v dresech, by měli hrát v barážových zápasech,“ sliboval navíc hlavní trenér Kladna, jenže pak Jágra nenapsal do sestavy!

Loučení u Tučňáků

Otázkou je, jestli se to změní pro druhý zápas – série hraná na čtyři vítězná utkání totiž pokračuje v hale Rytířů už dnes (18:00, O2 TV Sport). Hokejoví fanoušci bez ohledu na klubovou příslušnost by si to jistě přáli, jenže proti hraje dlouhá Jágrova nevytíženost v zápase. Vždyť poslední ostrý mač absolvoval Jarda v extralize naposledy 10. února – tedy ještě před výletem do Pittsburghu.

Tam mu Tučňáci slavnostně vyvěsili jeho dres s číslem 68 pod strop PPG Paints Areny a během několikadenní ceremonie se s ním dojemně loučili. Že by to byl ale skutečně konec velké Jágrovy kariéry? Že by už svému »Kladýnku« nepomohl v boji o holé přežití v extralize? Že by už nikdy nenazul brusle v profi zápasu?!