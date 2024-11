Hokejista Hrníčko: Drsná zpověď o rakovině varlat

Ráno mu »nic« nebylo, večer už se připravoval na operaci. Hokejový útočník rezervy Pardubic Dominik Hrníčko (28) v emotivní zpovědi popsal svůj boj s rakovinou varlat.

Že je s jeho varlaty něco jinak, zjistil Hrníčko před necelými čtyřmi měsíci, když se poškrábal. Svěřil se manželce, která naštěstí naléhala, aby raději vyrazil k lékaři. S tím, že by si vyslechl takto zdrcující diagnózu ale vůbec nepočítal. Těšil se na trénink a koupil si měsíční pernamentku do posilovny.

Poté, co mu lékař udělal ultrazvuk, ale všechno nabralo rychlý spád. „Ráno mi nic nebylo, de facto nic, večer jsem šel s tím, že druhej den ráno mi vezmou obě varlata," vypráví Dominik ve své zpovědi pro projekt Loono, který se zabývá prevencí. „Hned mi řekli, že jedna je úplně špatná, že se musí vyndat hned a na druhý, že něco vidí, že to asi bude muset taky ven," popsal, co se odehrálo v ordinaci.

Histologie po třech týdnech ukázala, že nádory byly zhoubné. „Samozřejmě pro člověka, pro chlapa, to je hrozně těžký říct, vemte mi obě varlata. Ale na obou něco bylo, byly tam nálezy, tak jsem rád, že se to vyndalo včas," má jasno Hrníčko, který díky včasné operaci nemusel podstoupit chemoterapie.

Jako sportovci, který žije velmi zdravě, Hrníčka krutá diagnóza pochopitelně šokovala. Rakovina varlat se ale nejčastěji vyskytuje právě u mužů do 35 let. Důležitá je proto prevence. „O samovyšetřování jsem slyšel, ale nedělal jsem to," přiznává hokejista.

S manželkou má Dominik dcerku, před operací si ale nechal zamrazit sperma, pro případ, že by se rozhodli pro dalšího potomka. Lékaři mu také nabídli varlata nahradit uměle. „Já se cítím pořád jako muž, protože všechno funguje tak, jak má. Ale do budoucna budu nad implantáty určitě přemýšlet, protože si myslím, že každej chlap má mít koule," uzavřel svou zpověď hokejista.