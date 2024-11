Tým klape, těší gamechangera Zohornu. Gulašovo céčko je obrovská pocta

Vášnivé debaty o třaskavé výměně za Jáchyma Kondelíka vzaly za své. Hokejisté Českých Budějovic začali po příchodu Tomáše Zohorny pracovat na plné obrátky. Bez něj získal Motor jen čtrnáct bodů v třinácti zápasech, s ním pak třináct bodů za sedm duelů. Když už to náhodou výsledkově nevyšlo, kromě debaklu na Spartě (1:8) Jihočeši ani jednou nepropadli. Poradili si také s Vítkovicemi, které zatlačili do země výsledkem 5:1. „Od začátku jsme hráli skvěle,“ libuje si Zohorna.

Mají spoluhráči vysvětlení, proč to takhle nešlo od začátku extraligy?

„Kluci i předtím zahráli dobré zápasy. Teď jsem ale rád, že se to všechno trošku zvedlo a tým šlape. Vyhrávat chceme úplně všichni. Ve středu jsme doma proti Litvínovu nehráli tak dobře, jak bychom měli, ale ve Vítkovicích to bylo super.“

Působili jste dominantně.

„Od začátku jsme hráli skvěle. Byli jsme na puku a mnoho jejich akcí zastavovali už ve středním pásmu. O to častěji jsme se k nim mohli dostat. Myslím si, že celý zápas jsme je nepustili do nějaké šance.“

Když však soupeř snížil na 1:2, měli jste obavy?

„Co jsem v Budějovicích, stává se nám často, že vedeme a dostaneme gól. Teď jsme na to ale dobře zareagovali, hned přišlo dobré střídání. Do dalšího tlaku jsme soupeře nepustili.“

Nečekali jste větší odpor ze strany Vítkovic, které změnily trenéra a minule vyhrály v Boleslavi?

„Abych řekl pravdu, moc jsem o situaci, která se děla ve Vítkovicích, nevěděl. Jak jsem říkal, ve středu jsme neodehráli dobrý zápas, proto jsme přijeli s tím, že tady necháme všechno a odvezeme tři body. To jsme potvrdili.“

Do třetí třetiny nenastoupil Lukáš Pech. Viděl jsem, jak tým burcoval a otevíral dvířka od střídačky. Bude v pořádku?

„Mohl na té noze stát, takže je pozitivní zprávou, že se nezranil vážně.“

Znovu chyběl i Milan Gulaš , kapitánství tak padlo na vás. Potěšilo to?

„Je to obrovská pocta, jelikož jsem v Budějovicích pár týdnů. Byl jsem z toho trošku překvapenej, ale nic nového to pro mě není. Je to pořád jenom písmeno na dresu. (usmívá se) Máme víc lídrů, jsme tým. Není to tak, že bych musel kabině šéfovat. V tomhle se situace nemění.“

Po příchodu z Pardubic jste nasbíral šest bodů v sedmi zápasech. Slušná adaptace, že?

„Dostal jsem nový impuls. Jsem rád, že to týmu jde. Hrajeme dobře a všechno se zvedá. Určitě je fajn, že se mi individuálně daří, ale hlavní je, jak tým klape.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 31:31. Zdráhal Hosté: 07:26. Kachyňa, 15:00. Reilly, 36:13. Kašlík, 37:58. T. Zohorna, 40:20. Cibulka Sestavy Domácí: Pařík (41. Klimeš) – Demel (A), Košťálek (C), Mikuš (A), Prčík, Auvitu, Marcel, L. Kovář – Abdul, Nellis, Zdráhal – Kalus, Yetman, Barinka – Roberts Bukarts, Hladonik, Říčka – Hašek, Eberle, Lednický – Vehovský. Hosté: Strmeň (Klouček) – Štencel, Cibulka, Pýcha, Vráblík, Doudera (A), Kachyňa, Reilly – Adam Kubík, T. Zohorna (C), Olesen – Ordoš, Harris, Kašlík – M. Beránek, Pech (A), Přikryl – Koláček, Novák, Valský. Rozhodčí R. Mrkva, P. Obadal – L. Rampír, M. Axman Stadion Ostravar aréna, Ostrava Návštěva 4 078 diváků