Nemocný hokejista Hrníčko: Dojemné gesto fanoušků bývalého klubu

Začátkem července přišla z Pardubic krutá zpráva o nemoci útočníka Dominika Hrníčka (28). Odchovanec libereckého hokeje musí na nějakou dobu dát svůj milovaný sport stranou a své síly soustředit se zákeřnou rakovinou. Než zamířil do Dynama, hájil barvy ostravské Poruby, jejíž fanoušci teď poslali nemocnému hokejistovi vzkaz.

Počátkem července oznámil hokejista Dominik Hrníčko na svých sociálních sítích smutnou novinu. V pouhých 28 letech musí bojovat s rakovinou. „Přemýšlet o tom jestli je život fér nebo ne asi nemá smysl. Překážky jsou od toho, aby se překonávaly,“ začal odchovanec Liberce.

„Není to tak dlouho co jsem dostal jednu velkou, když jsem se dozvěděl, že mám zlomenou nohu. Tu jsem překonal a vrátil se zpět do své normální formy. Jenže teď přišla do cesty další překážka. Ta těžší. Když mi řekli, že mám nádor a musím na operaci,“ sdělil Hrníčko.

„Mám před sebou další těžký úkol na své cestě, ale já vím, že ho zvládnu. Tu překážku stejnak zdolám a budu vítěz! Děkuju moc všem za podporu,“ zakončil příspěvek optimistickým postojem hráč, který v minulosti působil v dresu libereckých Tygrů, Prostějova, Jihlavy nebo Poruby.

Právě z Ostravy se Dominik přesunul do B týmu pardubického Dynama. Fanoušci z východu republiky na něj ale nezapomněli a nemocnému hokejistovi vyrobili transparent, který v hledišti vyvěsili během pátečního utkání turnaje O pohár RT TORAX.

Textem »Hrnec, drž se!« nejspíš perfektně vystihli myšlenky všech hokejových fanoušků, ke kterým zprávě o Hrníčkově zdraví dříve doputovala. Fotografii s transparentem později příznivci hokejovému útočníkovi poslali a on jej s emotikonem srdíčka ukázal i na svém profilu. Fandové ostravského celku tak jasně ukázali, že když jde o zdraví, klubová příslušnost jde stranou.