Legenda Koller vzkazuje kamarádovi Rosickému: V krizi poznáš charakter

Slavný šutér Jan Koller (51) je celým svým obřím tělem (202 cm, 106 kg) i duší sparťan. V současné mizérii trpí a má na ní svůj erudovaný názor, o který se podělil s Bleskem.

Honzo, co se na Letné musí stát, aby ta hrůza Sparty skončila?

„Podle mně je potřeba důstojně doklepat podzim a mít za prioritu českou ligu a vyhrávat. Nic radikálního se asi teď udělat nedá. Pak by si hráči měli udělat dovolenou a dostat se do pohody.“

A trenér? Co si myslíte o tom, že Lars Friis nebyl odvolán ani po blamáži s Atlétikem Madrid?

„Jsem rád, protože nejsem příznivcem vyhazovů trenérů. Ve Spartě se sešlo víc věcí dohromady. Nakupilo se to a hráči to nezvládají. Vedení ví, že se přestupová politika moc nepovedla, takže teď je potřeba, aby se to uklidnilo a vedení si připravilo nějaký plán na zimu a na léto.“

Ve vedení je váš velký kamarád, sportovní ředitel Tomáš Rosický. Jak asi tuhle tristní situaci prožívá?

„Hlavně mu ji nezávidím, protože to je strašná práce. Rosa si ale už jednou takovým špatným obdobím prošel, tak si s tím poradí.“

Jak? Mluví se o třaskavých změnách v kádru. Může to být ta pravá medicína?

„Nevím, jestli se v zimním přestupovém období nechá přivést třeba pět nových hráčů, třeba to půjde až v létě, ale podle mne by hlavně mělo být jádro týmu české. A lídr, kterého se po odchodu Krejčího zatím nepovedlo najít, taky. Co si budeme povídat, zahraniční hráči berou Spartu jako přestupní stanici, na nich to stavět nejde.“

Když jsme u toho, vraťme se k té přestupové politice. Tomášovi Rosickému se povedly nákupy Kuchty, Birmančeviče, Kairinena, Laciho i Vindahla. Pomohli k titulům. O Rrahmanim, Krasniqim, Tucim či Solbakkenovi se to asi říct nedá. Zatím nepomohli k ničemu.

„Možná, že do těch prvních přestupů mluvil trenér Priske, ale je to stejné jako ve vztazích. Když se daří, tak je to jednoduché, skutečný charakter se ukáže až v krizích. Sparta v ní teď je a Tomáš by měl na hráčích poznat, na koho je spolehnutí. Myslím, že už to ví.“