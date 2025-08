Jak se to Slavia chová? Chorého zkrat do toho zapadá. Protest Pardubic je mimo mísu

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Je fajn, že je v českém fotbale po každém kole co řešit. Ale komentář k dění na Slovácku bych si klidně odpustil. Jenže já musím, chování některých aktérů nemůžu jen tak přejít. V první chvíli, u televizní obrazovky, jsem s vyloučením Chorého nesouhlasil. Nebylo přesně vidět, za co dostal červenou kartu, ale rozhodčí Všetečka se zachoval naprosto přesně. Nechápu, jak si tohle může hráč, ke všemu reprezentant, dovolit. Viděl jsem už poněkolikáté, jak je mstivý, oplácí, těžko se drží, nemá pod kontrolou svoje emoce. Úder do slabin Heči byl navíc hrozně hloupý. Myslím, že si ještě bude stěžovat manželka. Vždyť ta rána měla docela intenzitu. Chudák holka, její chlap bude na čas vyřazenej z rodinnýho života.

Ale vážně, Slavia mohla kvůli Chorému přijít o body, což by bylo drsný. Na druhou stranu, ten fotbal, co předváděla… Hrůza! A když dávám čočku Chorasovi, musím i celé Slavii. Sakra, jak se to její hráči chovají? Po chycené penaltě dělají gesta na soupeře, Douděru snad chytil amok. To bylo úplný šílenství. Nechápu, proč jsou slávisti tak emočně přepjatí.

Což má přímou souvislost i s výkonem, který byl na Slovácku prostě strašidelnej. Jsou pořád podráždění, vynervovaní, kolikrát je to až za hranou lidskosti. Zase se hádaly lavičky, realizáky na sebe řvaly sprosťárny. Ať si to v Edenu pořádně vyhodnotí. Tvrdík ze sebe furt dělá borce, ale hlavně by měl zklidnit svoje podřízený, aby