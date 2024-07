Ujfalušiho dcera otevřeně: Překvapivá slova o legendární tátově hlášce!

Málokterý český fotbalista může prohlásit, že měl tak úspěšnou kariéru jako Tomáš Ujfaluši (46). Někdejší obránce si zahrál za přední týmy ve Španělsku či Turecku. Exreprezentant se ale proslavil i legendární hláškou. O ní nyní promluvila jeho dcera Kateřina (20). Co přesně řekla?

„Nic jsem neplatil a ta částka taky absolutně nesouhlasí,“ pronesl bývalý fotbalista Tomáš Ujfaluši dnes již legendární hlášku na tiskové konferenci v roce 2007 poté, co se provalila kauza českých fotbalových reprezentantů s prostitutkami. Nyní o této nezapomenutelné větě promluvila Kateřina Ujfaluši ml., dcera někdejšího beka Atlética Madrid.

A nutno podotknout, že půvabná bruneta, která se proslavila coby herečka v seriálu Ulice, bere tátovu reakci po letech s úsměvem. „Párkrát to vidím na internetu a také u příspěvků na instagramu Ulice, že to tam spoustu lidí píše, ale myslím si, že je taťka vtipný a dokázal z toho udělat dobrý byznys. Má s tím merch a využil to ve svůj prospěch," řekla Kateřina v rozhovoru pro web extra.cz.

Pokud byste ale čekali, že peníze utržené z prodeje triček jdou do »Ujfiho« kapsy, tak se mýlíte. Výtěžek totiž majitel 78 startů za národní tým dává na podporu mladých sportovců napříč celým Českem. Zároveň Kateřina promluvila i o vzájemném vztahu se slavnějším tátou. „Není to tím, že je to legendární fotbalista, ale je úplně úžasný, skromný a hrozně vtipný. Je to nejlepší táta, kterého bych mohla mít. Jsme jako kámoši, bavím se s ním o všem a vždycky jsme spolu řešili i kluky. Jsme takoví otevření, takže si to strašně užívám," přiblížila.

Manželství rodičů si Kateřina moc neužila. Ujfaluši se rozešel s její maminkou, která se jmenuje stejně, v době, kdy měla Kačka pouze tři roky. „Nějak jsem to nevnímala, ale mají spolu moc krásný vztah, jsou kamarádi, pomáhají si, kolikrát spolu jdeme všichni tři na snídani. Taťka pořád s mamkou řeší různé věci, co se týká práce, pořád je jeho oporou. Také jsme spolu na Vánoce, takže si myslím, že to je ještě lepší, než kdyby spolu byli. Je to hrozně fajn a jsem za to ráda," rozpovídala se dcera Kateřina o tom, jak to aktuálně je mezi rodiči.

Zatímco Ujfaluši dceři do vztahů nemluví, její maminka jí moc nedoporučovala vztah s fotbalistou. Podle jejich slov uvedla, že život s fotbalistou je časově hodně náročný. „Budují si nějakou kariéru a jezdí hodně pryč,“ prohlásila Kateřina Ujfaluši ml., která je zadaná. Důležité ovšem je, že i přes rozvod rodičů si s oběma udržuje dobré vztahy.