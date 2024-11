Manažera Vlhové řeší policie?! Reakce na vážná obvinění

Letošní rok je pro slovenskou lyžařku Petru Vlhovou (29) velmi záživný. Po ošklivém lednovém zranění a podzimním rozchodu s partnerem Michalem Kyselicou je kolem olympijské vítězky zase pořádně rušno! Tentokrát podle slovenských médií vzbudilo pozornost dění kolem jejího manažera, kterého má řešit policie.

Překvapivou informaci přinesl slovenský web Topky.sk, podle kterého se záležitost týká organizování šampionátu v kanoistice na divoké řece, které se v září 2021 konalo v Čunově. Policie má v této souvislosti vyšetřovat společnost, která měla nepřímo prostřednictvím jiné firmy zajišťovat ubytování a stravování sportovců, čímž vznikla škoda v řádu statisíců eur.

Jednateli vyšetřované společnosti mají být R. G. a I. C. Podle informací slovenského webu je R. G. manažerem slavných osobností, mimo jiné právě i Petry Vlhové. I. C. je pak údajně strýcem kouče kajakářky Elišky Mintálové. Policie stíhání potvrdila, nicméně obvinění zatím nebylo vzneseno proti konkrétní osobě.

Manažer slovenské hvězdy Richard Galovič se pro Topky.sk vyjádřil a podle něj jde o špinavé praktiky uvnitř svazu. „Především bych se chtěl omluvit Petře a rodině Vlhových za to, že jsou prostřednictvím mé osoby negativně zataženi do obrovských problémů ve vodácké kanoistice, kde tento týden proběhnou volby do řídících orgánů svazu, jejichž součástí je i tento osobnostní „boj o všechno“ rodiny Stanovských, která svaz poslední tři roky řídila," započal sve vyjádření pro slovenský portál.

„Boj proti bývalému vedení, sportovcům a lidem, kteří jim brání ve zmanipulování voleb nebo nesouhlasí s převodem státem financovaného rekonstruovaného areálu v Čunově, našeho vodáckého klenotu, ze svazu na soukromé občanské sdružení Miroslava Stanovského, bratra předsedy svazu, přičemž se neštítí žádných praktik k zastrašení svých odpůrců, včetně účelových trestních oznámení, aby zakryli své obrovské prohřešky vůči sportovcům, trenérům i samotné organizaci," pravil s tím, že jako předseda organizačního výboru byl vždy připraven vše objasnit kontrolním orgánům, ale během tří let nikdy nepřišel náznak, že by tak měl učinit.

Vzhledem k tomu, že v době akce byla platná covidová opatření, která byla velmi specifická, ubytovací a stravovací agendu měla na starost profesionální agentura, se kterou svaz v té době dlouhodobě spolupracoval na základě výběrového řízení. O průběžném dění byl údajně svaz informován.

„Domníval jsem se, že tuto předvolební nevraživost a pomluvy budeme schopni vyřešit uvnitř hnutí. Dnes však vidím, že nejde o objektivní debatu a fakta, ale o zachování současného „mocenského systému“, jak jej nazývá současné vedení, za každou cenu, kdy pár lidí, kteří nikdy ničím podstatným nepřispěli, ukradli svaz a odmítají jakoukoli konfrontaci pro objektivní volební soutěž," myslí si a vyzývá činovníky z rodiny Stanovských k otevřené a všem přístupné debatě, která přispěje k vyjasnění okolností.

Ze strany předsedy sekce nicméně přichází vrtění hlavou. „Ačkoliv bychom si mohli do pana Galoviče nebo Cibáka teď kopnout, neuděláme to. Hádky a obvinění před média podle nás poškozují reputaci kanoistiky. Lidsky rozumíme tomu, že pan Galovič se v této situaci snaží hledat zástupná témata a příčiny, ale musíme s plnou vážností respektovat, že toto je parketa orgánů činných v trestném řízení. My proto budeme při vyšetřování nakládání bývalého vedení Slovenské kanoistiky se státními prostředky plně součinni," uvedl předseda sekce Martin Stanovský starší.