Šéf Sparty Rosický přiznává, že v kabině s Albánci, Kosovany a Srbem nejsou všichni kamarádi: Tome, tak na ně zaklekni!

Přivedl do Sparty balkánskou smečku, která mu docela zvlčela. Sportovní ředitel Tomáš Rosický (44) si prý byl možných potíží vědom, teď je ale hlavně na něm, aby pětici »divočáků« ukočíroval a rychle vrátil na zem! Text: Václav Baumann

Letenské dnes v Lize mistrů čeká klíčový mač s Brestem (21:00, Nova Sport 3), který dost možná rozhodne o (ne)postupu do jarní fáze, jenže v klubu se momentálně řeší hlavně problémy mimo trávník.

Fakt zraněný

Na jedné straně Albánci Qazim Laci (28) s Indritem Tucim (24) a jejich kosovští blízcí Albion Rrahmani (24) s Ermalem Krasniqim (26). Proti nim pak kotel Sparty hlásající »Kosovo je Srbsko« jakožto podporu pro Veljka Birmančeviče (26).

Srbský křídelník se do toho navíc pohádal s manažerem A-týmu Tomášem Sivokem (41) a nezahraje si asi až do konce podzimu – oficiálně kvůli zdravotnímu stavu. „Ten kluk je prostě zraněný s tříslem,“ ujišťuje teď Rosický v rozhovoru pro Sport.

„A za druhé, já bych byl první, kdyby překročil nějaká pravidla a my bychom ho suspendovali, kdo by to komunikoval směrem ven. Jenže tady se nestalo nic, co bychom nezažili třeba s jiným hráčem,“ klidní vášně »Rosa«.

Historické křivdy

Jenže i on si je teď vědom, že tenhle různorodý balkánský kvintet nedělá ze šatny zrovna rajskou zahradu. „Samozřejmě, tady je potenciál problému, víme o tom. Poprvé jsme se na to ptali, když tady byl Albánec Laci a přicházel »Birma«. Oba říkali, že žádný problém není. Stejné to bylo s Ermalem i Albionem. Ve finále je to ale tak, že o tom něco víme, ale když nejsme uvnitř toho konfliktu a nevyrostli jsme v tom prostředí, úplně tomu nerozumíme,“ přiznává ředitel.

Právě Rosický, jenž má v klubu i kabině obří slovo a respekt, proto musí zasáhnout. Na horkokrevné Balkánce zakleknout, aby vypustili z hlavy historické křivdy, které jsou běžným sparťanským fandům ukradené. A aby všichni bojovali jen za společnou barvu – tu rudou! „V kabině nejsou jen kamarádi, to je normální. Ale pokud chceš uspět, musíš zůstat jednotný!“ ví »Rosa«.