Proč si Sparta pořád hýčká Friise, trenéra na odstřel? Chybí plán B!

Vsadili na jednu kartu. Jenže čím dál víc to vypadá, že trenér Lars Friis (48) žádné eso není, to spíš »plíva« na zahození... Spartě ale nezbývá nic jiného než s ní dál hrát!

Po odchodu kouče Priskeho do Feyenoordu měl být jeho dánský krajan a asistent Friis ideálním nástupcem. Zprvu to vycházelo, vždyť Spartu po 19 letech dostal do Ligy mistrů. Jakmile však z ideální jedenáctky vypadly zraněné opory, rudí se sesypali jako hrad z písku. A muž, který by ho měl opravit, vypadá bezradně.

„Odpovědnost máme všichni. Udělali jsme velké chyby a bylo jich hodně,“ soukal ze sebe Friis po posledním trapasu 0:6 s Atlétikem Madrid. V součtu s ligou, kde je Sparta až čtvrtá se čtrnáctibodovou (!) ztrátou na Slavii, je pochopitelné, že si fandové přejí trenérův konec. „O rezignaci nepřemýšlím, já takhle problémy neřeším,“ ušklíbl se. Proč ale »koule« nenajde vedení klubu?

Drahá sranda

Odpověď je jednoduchá. Sportovní ředitel Tomáš Rosický (44) s žádným plánem B nepočítal. Friisovi opakovaně vyjádřil důvěru, a to i tentokrát, byť se kouč podepsal pod největší evropskou nakládačku v klubové historii!

Nejde však jen o to, kdo by měl Friise nahradit. Za hlavním trenérem stojí armáda koučů, kteří jsou sehraní a na denní bázi komunikují v anglickém jazyce. Vhodit tam najednou třeba Svědíka, o němž se spekuluje? Nereálné... A vyměnit celý realizák? To je zase pekelné drahá sranda, která nemusí vést k lepšímu. Vždyť si vzpomeňte, jak dlouho se z Letné vymetal bordel po Stramaccionim! I proto »Rosa« a spol. zoufale doufají, že Friis ještě kormidlem otočí zpátky do vítězných vod.

Možní kandidáti

Tim Sparv (37): Asistenta nahradí další asistent? Finský štramák a partner České miss 2011 Jitky Nováčkové se pilně učí řeč a na Spartě už povýšil z béčka. Tahle kontinuita by dávala Rosickému smysl.

Martin Svědík (50): Na Letné by udělal vítr. Jenže aby to nebyl destruktivní orkán! Exkouč Slovácka nemá s velkým klubem zkušenosti, stejně jako ještě nikdy nepracoval s obřím, anglicky mluvícím štábem.

Mark van Bommel (47): Priske přišel do Sparty před dvěma lety poté, co skončil v Royalu Antverpy. Teď je po angažmá ve stejném klubu bez práce i tahle nizozemská legenda! Když nic jiného, přinesla by aspoň respekt.

Kjetil Knutsen (56): Norská média mu přezdívají »Malý Mourinho«, on toho opravdového ale potupil, když mu jako první kouč v Evropě nadělil šestku! A to s celkem Bödo/Glimt. Bral by Spartu jako výzvu?