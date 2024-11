Friis je pořád jen asistent. Radič je smutnej, po prohře vyráží na dálnici

Ještě na konci srpna jsme byli všichni vyjukaní, že Spartu dostal do Ligy mistrů. Kouče jsme vychvalovali, pomalu vynášeli do nebes. Skvělý úvod do sezony, a to i v domácí soutěži, s odstupem času vidím spíš jako dozvuk formy z předchozí sezony. Zdá se mi, i na základě posledních vyjádření, že Friis je pořád jen asistent. Po nevydařených utkáních vyzdvihuje soupeře, nekouká se na sebe, na svůj klub. Nevidím, že by Spartu zlepšoval. Ani v náznacích, v detailech.

Dobrého trenéra poznáš v krizi. Sílu osobnosti ukázal Priske, před dvěma lety také neměl dobrej start, ale bravurně si s tím poradil. Přitom proti němu stála celá Letná, fanoušci vyhazovali Rosu… Z pekla ale našel cestu. Friis však na