Dělat sport na vrcholové úrovni nejde donekonečna! I rok 2023 přinesl hořká a dojemná loučení českých, slovenských a zahraničních sportovců. Kdo všechno dospěl do takzvaného »třetího věku«, tedy do období po konci profesionální kariéry? A jaké byly důvody?

Tomáš Plekanec Kladno se před zápasem s Plzní rozloučilo s Tomášem Plekancem • Foto ČTK Překročil kouzelnou hranici 1000 utkání v NHL, vyhrál zlatou medaili na juniorském šampionátu a rovněž získal tři placky z dospělého MS. Tak se dá ve stručnosti shrnout velká hokejová kariéra Tomáše Plekance (41), kterou definitivně uzavřel v říjnu 2023. „Vítej v klubu důchodců, muži,“ vzkázala mu tehdy manželka Lucie Šafářová, která tradiční rýpanec do Plekyho mírnila virtuálním polibkem. „Těším se, co nového život přinese, na čas s rodinou. Hokej mám pořád moc rád. Věřím, že u něj zůstanu, třeba jen v jiné roli,“ přemýšlel nahlas kladenský odchovanec. A tak se i stalo! Krátce po tomto rozhodnutí se Tomáš Plekanec stal čerstvým asistentem reprezetačního trenéra Radima Rulíka. U národního týmu se zaměří na vhazování, ve kterém sám jako hráč exceloval.

David Krejčí Krejčí se podle svých slov každé ráno zvedal jen horko těžko, neboť ho dlouhodobě trápily problémy s kyčlemi. • Foto Profimedia Jeden z nejuznávanějších a nejspolehlivějších centrů NHL doplatil na bolestivé následky dřívějšího poranění kyčlí. Jinak by nejspíše válel alespoň v naší ELH a připravoval se na domácí šampionát. David Krejčí (37) se podle svých slov každé ráno zvedal jen horko těžko, proto »sekl« s hokejem! Končí však včas s veškerým respektem a úctyhodnou vizitkou elitního playmakera a specialisty na play-off, který získal dvakrát bronz z MS a jednou zvedl nad hlavu Stanley Cup v roce 2011. V 1032 zápasech základní části posbíral 786 bodů (231+555), což z něj činí 5. nejproduktivnějšího Čecha v historii zámořské soutěže. Navíc jeho výkony rostly společně s důležitostí okamžiku, díky čemuž ve vyřazovací části zpravidla patřil k těm nejproduktivnějším a nejužitečnějším hráčům na ledě. V tradiční organizaci Boston Bruins zanechal po sobě tak významný odkaz, že byl zařazen do týmu století po bok klubových i ligových legend Bobbyho Orra, Phila Esposita a Raye Bourquea či svých bývalých spoluhráčů Patrice Bergerona, Brada Marchanda, Zdena Cháry a Davida Pastrňáka.

Ivona Fialková Slovenské sestry Fialkovy mizí z biatlonové scény… Ivona dokonce natrvalo! • Foto Ivona Fialková, Paulína Fialková, Biatlon Slovenský biatlon držely v posledních sezónách především sestry Fialkovy, ovšem časy se mění. Přichází éra bez Fialek! Zatímco Paulína (31) si nadělila krásný vánoční dárek v podobě dcerky Romany a je nyní na mateřské dovolené, Ivona (29) zase před časem oznámila finiš kariéry. Hlavní roli hrálo především zdraví… „Má cesta profesionálního sportovce se chýlí ke konci. Rozhodla jsem se tak z osobních i ze zdravotních důvodů,“ svěřila se účastnice pchjongčchangských a pekingských her na své facebookové stránce.

Barbora Strýcová Barbora Strýcová se rozloučila s báječnou kariérou na US Open • Foto ČTK Za bohatou kariérou udělala definitivní tečku na US Open! Česká tenistka Barbora Strýcová (37) dopředu avizovala, že půjde o její úplně poslední turnaj. Zde ve Flushing Meadows bojovala tradičně na více frontách. Nejprve vypadla v 1. kole dvouhry s Kaiou Kanepiovou, ve čtyřhře ji zhatily plány zdravotní komplikace spoluhráčky Markéty Vondroušové před osmifinálovým duelem a na samý úplný závěr se představila po boku Santiaga Gonzáleze v mixu proti páru Šibaharaová a Pavič v prohraném čtvrtfinále. Někdejší deblová jednička na okruhu míří do sportovního důchodu kvůli mateřství a dalšímu těhotenství. Po narození prvního syna Vincenta se zúčastnila několika turnajů v Madridu, Římě, Birminghamu, Eastbourne i ve Wimbledonu, nyní je však v očekávání podruhé. A to znamená její odchod do tenisového důchodu!

Gianluigi Buffon V roce 2023 také ukončil kariéru bývalý muž české modelky Aleny Šeredové a legendární fotbalový brankář Gianluigi Buffon. • Foto ČTK Bývalý partner české modelky Aleny Šeredové oznámil letos v srpnu své rozhodnutí v tiskovém prohlášení, čímž potvrdil rychle se šířící fámy z předchozích dnů. Legendární brankářský veterán Gianluigi "Gigi" Buffon (45) rozvázal platnou smlouvu s druholigovou Parmou předčasně a zamířil do fotbalového důchodu po 28 letech ve světě profesionálního sportu. „A to je vše, přátelé! Dali jste mi všechno. A stejně tak jsem dal vše i já vám. Dokázali jsme to společně,“ vzkázal italský mistr světa z roku 2006 svým oddaným fanouškům. Gigi na té nejvyšší úrovni odchytal 1151 zápasů, převážně za Juventus Turín, jemuž byl věrný téměř po celou svou hvězdnou kariéru. Starou dámu neopustil ani po korupční aféře v roce 2006, kvůli které Juventus sestoupil do druhé ligy. V černo-bílém dresu posbíral rovných 10 titulů, další přidal také během svého působení ve francouzském PSG. Hned třikrát si zahrál finále Ligy mistrů, ovšem ani jednu účast v kýženou trofej neproměnil. Přesto je mnohými považován za nejlepšího gólmana své doby, možná i celé historie kopané.

Zlatan Ibrahimovič Takhle se loučil Zlatan Ibrahimovič s aplaudujícím publikem na San Siru. • Foto ČTK / AP / Antonio Calanni Každá pohádka jednou končí, včetně té »O Ibracadabře«…Legendární švédský fotbalista Zlatan Ibrahimovič (42) se též rozhodl v minulém roce ukončit kariéru. Oznámil to po posledním kole italské ligy, v němž už do duelu s Veronou nezasáhl. „Říkám sbohem fotbalu, ale ne vám,“ loučil se svérázný ostrotřelec s aplaudujícím publikem na San Siru. Ibrahimovič pomohl AC Milán v ročníku 2021/2022 k titulu, v tom letošním byl ale silně ovlivněn zdravotními potížemi. Odehrál tedy pouze 144 minut ve 4 zápasech, přesto se v polovině března stihl stát nejstarším střelcem Serie A po úspěšné penaltě na hřišti Udine. Do velkého fotbalu vstoupil v dresu mateřského Malmö, posléze prošel Ajaxem, Juventusem, Interem Milán, Barcelonou, Paris Saint-Germain, Manchesterem United a Los Angeles Galaxy. Ve švédské reprezentaci odehrál 121 zápasů a s 62 brankami je národním rekordmanem.

Eden Hazard Hazard dostával zajímavé nabídky, avšak již neměl žádnou motivaci a ani sílu pokračovat dále. • Foto Profimedia Když ho v květnu proti Getafe v 61. minutě nahrazoval Vinícius, jednalo se o jeho vůbec poslední střídání v kariéře. Po rozchodu s Realem Madrid byl Eden Hazard (32) čtvrt roku volným hráčem a dostával lukrativní nabídky, avšak již neměl žádnou motivaci a ani sílu pokračovat. Dal prý například košem Beckhamovi a jeho Interu Miami, movitým saúdskoarabským šejkům i klubům ze Španělska, Belgie, Francie či Anglie. „Každý musí poslechnout sám sebe a umět říct v pravou chvíli: »Dost«“ vysvětloval někdejší vítěz Ligy mistrů a několikanásobný belgický reprezentant. Hazard měl během svého působení v Lille a později v Chelsea velmi dobře nakročeno k tomu, aby se stal jedním z nejlepších fotbalistů v historii. Logicky se tak ozval Bílý balet, který za něj vysázel na stůl okolo 4,2 miliard korun. V Madridu však svůj ohromný potenciál nikdy nenaplnil. Slibná kariéra se v jednom z nejslavnějších týmu planety paradoxně zadrhla, byť s Realem vyhrál absolutně vše, co mohl – Ligu mistrů, mistrovství světa klubů, Superpohár UEFA, dva ligové tituly, domácí pohár i dva superpoháry.

Theodor Gebre Selassie Theo Gebre Selassie hrál naposledy v březnu 2023 ve čtvrtfinále domácího poháru se Spartou. • Foto Pavel Mazáč / Sport Také český fotbalový obránce Theodor Gebre Selassie (37) se rozhodl pověsit kopačky na hřebík. Třebíčský rodák s etiopskými kořeny je účastníkem Eura 2012 a 2016 a má na kontě 54 zápasů za národní tým. Většinu kariéry spojil s Werderem Brémy, kde strávil dohromady 9 sezon. V signálně zeleném dresu nastřílel 24 branek v 298 duelech a rovněž tu zastával roli zástupce kapitána. „Jsme hrdí, že jsme tě mohli doprovázet po velkou část tvé kariéry. Vše nejlepší do budoucnosti, Theo,“ vzkázal mu bundesligový klub. Po letech se ze severu Německa vrátil na sever Čech. V tuzemské lize si Gebre Selassie připsal hned 154 startů za Slovan Liberec, v nichž zaznamenal 9 gólů a 11 asistencí. Poslední zápas odehrál v březnu ve čtvrtfinále domácího poháru se Spartou. Po jednom ze soubojů musel už v prvním poločase odstoupit se zlomeným kotníkem, od té doby se již na hřišti neobjevil. Od září 2023 tak pod Ještědem působí jako sportovní manažer klubu.

David Hovorka Na vyhrané souboje Hovorky s Lukakem či Messim se vzpomíná dodnes. • Foto ČTK „Malý, velký muž se loučí,“ vzdávala pražská Slavie hold velkému oblíbenci fanoušků, kterého k odchodu donutili vleklé zdravotní problémy. Dvojnásobný ligový mistr a vítěz domácího poháru pak patří mezi symboly veleúspěšné éry vršovického klubu pod taktovkou Jindřicha Trpišovského. Právě on Davida Hovorku (30) objevil pro velký fotbal, kdy si kladenského rodáka stáhnul z akademie Sparty a postavil na něm obranu Slovanu Liberce. Po neúspěšném návratu na Letnou vysoký stoper přestoupil do Jablonce, kde se i přes potíže s křížovými vazy v koleni dokázal dostat do výborné formy. A tak opět zaúřadoval trenér Trpišovský, díky čemuž se Hovorka stěhoval do Edenu. Širokou fotbalovou veřejnost zaujal zejména svými heroickými výkony v Lize mistrů na podzim roku 2019, kdy dokázal »smáznout« i nejhvězdnější fotbalové persony. Na jeho vyhrané souboje s Romelem Lukakem či Lionelem Messim a následné oslavy se vzpomíná dodnes.

Lukáš Vácha Lukáš Vácha patřil do A-týmu Sparty i seniorské reprezentace, postupně i vinou zranění přicházel o místo v sestavě. • Foto ČTK Profesionální kariéru rovněž definitivně uzavřel také fotbalista Lukáš Vácha (34), kterého jsme v posledních letech mohli vídat ve druhé nejvyšší lize. S fotbalem začínal sice ve Slavii, dal však o sobě vědět až během angažmá ve Slovanu Liberec. Z něj odešel do Sparty a v roce 2014 s ní získal český double pod vedením ostříleného kouče Vítězslava Lavičky. Celkem v nejvyšší české lize odehrál 215 zápasů, připsal si 13 startů v Evropské lize a též proniknul i do národního týmu, v jehož dresu nastoupil do 8 mezistátních zápasů. Postupně i vinou špatného zdraví přicházel o postavení a místo v sestavě a ani návrat do Liberce v podobě hostování mu kýženou minutáž nepřinesl. Od sezony 2019/20 se tak Vácha přesunul natrvalo do "Béčka", kde přijal roli mentora pro mladší spoluhráče. Kromě kapitánské úlohy zde plnil i funkci hrajícího asistenta trenéra, čemuž se krátce věnoval i po ukončení hráčské kariéry. V říjnu 2023 však Letnou opustil po 10 letech a podle vyjádření Sparty nebude pokračovat v klubu v žádné funkci.

Ostatní Slavná NHL dala sbohem mnoha ikonám, jakou byl bezesporu i Patrice Bergeron… • Foto Profimedia V letošním roce nám dalo sbohem i několik dalších geniálních atletů, kteří patřili k absolutním špičkám ve svých sportech a disciplínách. Slavná NHL se rozloučila s ikonami, jakou byl bezesporu Patrice Bergeron (38), Joe Thornton (44), Paul Stastny (38), Patric Hörnqvist (37) nebo Darren Helm (36). Na věhlasných stadionech zase neuvidíme Fernanda Llorenteho (38) či Garetha Balea (34), jehož kariéra uchřadla v Bílém baletu. Svůj poslední závod odjela německá závodnice Denise Herrmannová-Wicková (35) i norské biatlonové hvězdy Marte Olsbuová Røiselandová (33) a Tiril Eckhoffová (33), jež se honosí světovými a olympijskými tituly. Nesmíme opomenout také na ostatní sportovce z tuzemska, kteří letos oficiálně ukončili kariéru. Jmenovitě jde například o hokejistu Daniela Přibyla (31), lyžaře v severské kombinaci Tomáše Portyka (27) nebo snowboardcrossařku Vendulu Hopjakovou (27), kteří ve výsledkových listinách a sportovních statistikách rovněž zanechali jistou stopu.

