Předseda odvolačky o zproštění Slavie a Bílka: Důkazy nebyly tak silné

Etická komise řekla, že Jiří Bílek a Slavia se provinili, vaše odvolací komise verdikt zrušila. Proč?

„Je dobře, že se k tomu mohu vyjádřit, protože vnímám, že to může být pro někoho nejasné. My jsme měli dvojí typ výhrad či pochybností. Jedny se týkají procesní stránky věci, a to je čistě právní věc a především bych je nejdříve projednal s etickou komisí. Druhé se týkají skutkové podstaty věci. Jako úplně první věc chci říct, že my jsme se řídili pravidly hry, která platila v době spáchání možného disciplinárního přečinu. Nikoli těmi, která platí teď. A to je rozdíl.“

Ano, od července 2022 platí jiný, přísnější disciplinární řád. Co v této kauze dělá zmíněný rozdíl?

„Liší se v tom, že ten starší, jímž jsme se řídili my, obsahuje spojení ‚Nejsou důvodné pochybnosti‘ a vyžaduje vysoký důkazní standard. A my jsme jako odvolací komise většinově nedospěli k názoru, že takové důkazy, tedy nade vší důvodnou pochybnost, existují. Mimochodem, etická komise řešila případ podle novějšího, tedy důkazně mírnějšího řádu, ovšem uvedla, že přečin se podle jejího názoru stal i podle toho přísnějšího. My si to prostě většinově nemyslíme, podle nás to nebylo důkazně natolik silné, abychom byli nade vší důvodnou pochybnost přesvědčeni o vině.“

Co přesně vám nesedělo?

„Etická komise i my jsme při hledání důkazů vycházeli především z odposlechů, které pořídila policie. My si při jejich četbě musíme uvědomit, že obsažená vyjádření skutečně umožňují různý výklad. Není to v tomto případě tak dětsky naivní jako kdysi, kdy obhájci tvrdili, že kapříci jsou skutečně kapříci. Jsou tam sice indicie, které opravdu sedí na spáchání přečinu, ale jedná se jenom o jeden krok v rámci celé příčinné souvislosti. Někdy je to jenom střípek, který sám o sobě neobstojí. K jistotě potřebujeme více důkazů.“

Etická komise říká, že Bílek spustil řetězec událostí, který způsobil změnu rozhodčího pro utkání Slavie B. Postěžoval si Romanu Rogozovi, ten oslovil Romana Berbra, který zavolal sekretáři komise rozhodčích Václavu Kohoutovi, a ke změně došlo. Toto nesplňuje paragraf ovlivnění regulérnosti utkání? Byť prostřednictvím jiných, tak se Bílek zasadil o výměnu.

„V rámci etické i odvolací komise se na toto názory lišily. I u nás to pro někoho bylo jako důkaz postačující. Ovšem z těch odposlechů nevyplývá, že by se