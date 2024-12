Sparta má výbušnou zbraň R + B. Je jasnou volbou, Friis ji musí vytasit

KOMENTÁŘ JIŘÍHO FEJGLA | Vykládá se, že si spolu nesednou. Kosovan a Srb, to je už z podstaty výbušné propojení. Na hřišti to nikdy znát nebylo, v zákulisí je nutné tyhle třenice ohlídat. Spartě se to může vyplatit, ti dva mají (společně) schopnosti, aby ji vytáhli z bahna.