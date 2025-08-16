100 hvězd Premier League: mistr meziprostoru, stroj na góly i tichý motor. Co přidá Diouf?
Premier League dominuje v posledních letech světovému fotbalu. Web Transfermarkt odhaduje celkovou hodnotu kádrů na 300 milard korun, za 60 miliard nakoupily kluby jen během tohoto léta. Není tak divu, že v Anglii nalezneme ty největší hvězdy z celého světa. Co čekat od velkých přestupů Liverpoolu? Jak se projeví noví útočníci v Manchesteru United? A na koho se zaměřit z nabušeného kádru Chelsea? Z každého týmu jsme vybrali pět hráčů, které byste měli v nadcházejícím ročníku sledovat. Sport Magazín k nové sezoně Premier League objednávejte ZDE >>>
Sunderland
Trai Hume
V týmu, kde věk pod 25 není výjimkou, ale standardem, patří k nejspolehlivějším. V Championship odehrál 4500 minut bez výkyvů, odvážně se tlačí vpřed a otevírá cestu přes soupeřovy linie.
Chris Rigg
Houževnatý buldok. Ohnivý v soubojích, na dřeň v presinku, míč soupeři vyrve s razancí bojovníka MMA a ve vzduchu jde po každém balonu.
Luke O’Nien
Střední obránce měřící 174 centimetrů? Ano. A přesto obstojí. Důmyslem, mrštností, vynalézavostí. Kryje ho Ballard, od něhož se čeká hodně, ale minulou sezonu stihl jen 1600 minut.
Enzo Le Fée
Lednová posila okamžitě potvrdila, proč budila nadšení. Předvedl technickou brilanci, akrobatické prvky i kreativitu. A k tomu odvahu jít do střetu.
Dan Neil
Někdejší naděje anglické U20 převzala roli kapitána a z hluboké zálohy chrání obranu. Původně kreativní osmička se nové úlohy zhostila s nečekaným odhodláním.
Burnley
Maxime Estéve
Obranná hradba. Navzdory zájmu Tottenhamu i dalších zůstal. Vyhýbá se laciným faulům a ve vzduchu vládne, jako by ho řídil neviditelný maják přitahující každý míč.
Kyle Walker
Zdálo se, že po éře v City jeho čas v Premier League skončí. Místo toho zamířil na Turf Moor. Rychlost už nemá bleskovou, ale v těžkých chvílích se zkušenosti hodí.
Zian Flemming
Dvanáct gólů z Championship se nejspíš opakovat nebude, ale má motor vytrvalce, v presinku protivníky dusí a vytrhává jim míče jako zubař bez umrtvení.
Marcus Edwards
Příval energie. Hbité nohy, vír kliček a náhlých zrychlení, které obránce nutí couvat a potají se modlit, aby už přišla přihrávka.
Aaron Ramsey
Po těžkém zranění kolena se vrátil po plné letní přípravě, hladový po balonu. Ve 22 letech může být jiskrou, která rozsvítí útok i v zápasech, kdy se zdá, že světlo zhaslo.
Leeds United
Daniel James
Zpožděný přestup, hostování ve Fulhamu, prohra ve finále play off, neproměněná penalta a jizva přes půl čela. Sezona 2024/25? Odměna za vytrvalost i rostoucí kvalitu.
Ao Tanaka
Dorazil z Düsseldorfu prakticky zadarmo a stal se objevem záložní řady. Declan Rice o něm mluví s nejvyšším respektem, fanoušci chtějí, aby kolem něj Leeds postavil tým.
Wilfried Gnonto
Univerzální útočník, který stejně suverénně hraje vlevo, vpravo i uprostřed. Výtečný driblér, solidní střelec a nahrávač, jehož přehled i přesnost jdou nahoru.
Anton Stach
Jeho příchod umožní nasadit ambicióznější presink, aniž by přišel o stabilitu při bránění. Zastaví útok už v zárodku a prvním dotekem pošle míč do hry tak, aby útok plynule pokračoval.
Pascal Struijk
První volba na postu stopera. Spolu s Rodonem tvoří dvojici, která má pro Premier League lepší parametry než některé sestavy, jež v ní loni nastupovaly.
Tottenham
Mohammed Kudus
Přišel za 65 milionů eur, částku, která svádí k otázce, zda je opravdu přiměřená. Šikovný driblér, ale v Premier League zatím nepřetavil svůj talent do stabilní produkce gólů a asistencí.
Joao Palhinha
Hostování z Bayernu bez povinnosti odkupu je rozumný krok, investici si tak může klub dobře rozmyslet. Jeho specialitou jsou tvrdé zákroky, což možná sedí do Frankovy představy.
Micky van de Ven
Vyniká rychlostí i důrazem. V Postecoglouově první sezoně byli střední obránci klíčovým prvkem hry, loni jim ale zranění sebrala dlouhé měsíce.
Cristian Romero
Když se oba stopeři v minulé sezoně vrátili, bylo už po všem. Romero však hrál výborně, a proto se o něj zajímal Real Madrid i Atlético.
James Maddison
Drtivá ztráta. Klub navíc na několik měsíců přijde i o Kulusevského a horečně hledá nového špílmachra. Dokud ho nenajde, bude muset kreativitu vyždímat některý z těch, co zůstali.
Wolverhampton
Jörgen Strand Larsen
Sympatický norský hroťák dal už ve své první sezoně 14 gólů. Dostával se do pozic, nezmařil výpady zbrklými pokusy a navrch neúnavně presoval.
Joao Gomes
Brazilský pitbul, co soupeřům nedá vydechnout. Boří útoky, distribuuje míče a jede bez přestávky. Technicky vytříbený a ve 24 letech má prostor růst.
José Sá
Dlouholetá opora, která vleče tým od propasti v zápasech, kde by jinak mizely body. Umí se vytáhnout proti favoritům a v klíčových momentech má ruce z oceli.
André
Kotva středu pole. Všude stíhá být včas a s míčem nakládá tak, že spoluhráčům na chvíli klesne tep. Jak asi tušíte, ne na dlouho.
Emmanuel Agbadou
Zimní posila, která bez prodlevy našla místo v defenzivní linii. Kontaktu neuhýbá, ve vzduchu solidní. Akci soupeřů často ucvakne jako elektrikář kabel těsně před zkratem.
Manchester United
Bruno Fernandes
Odmítl zlaté písky Rijádu. Stále jeden z nejbravurnějších záložníků. Bránil, útočil, rozdával šance i góly. Kde by bez něj byli? Tam, kde záda ztrácí slušnou pověst.
Matheus Cunha
Zběhlý v systému 3-4-3, třetí v celé lize v překonávání svého xG. Je to zrod ideálního útočníka, nebo jen jednorázový výtrysk?
Bryan Mbeumo
Součást nového trojzubce za 230 milionů eur. V Brentfordu 242 zápasů, 70 gólů a 51 asistencí. Čísla, co volají po větší scéně. Drží tempo i ve chvílích, kdy ostatní lapají po dechu.
Benjamin Šeško
Bijec s dynamitem v noze a nadvládou ve vzduchu. Fyzický potenciál obrovský, ale v Lipsku víc náznak než hotové dílo: málo šancí i kombinace, spíš katalog příslibů než finální produkt.
Leny Yoro
Loni dal košem Realu. Zranění ho přibrzdilo, přesto naznačil, proč je už od osmnácti považován za budoucího velikána mezi stopery. Teď přichází jeho sezona pravdy.
West Ham United
Jarrod Bowen
Pro Hammers je jako Salah z východního Londýna. Tým táhne s železnou pravidelností a je hlavním důvodem, proč se vyhýbají boji o záchranu. Sochu by mu mohli vztyčit hned.
Lucas Paquetá
Zrychlí hru jediným dotekem, obejde soupeře, a když má den, mění zápas v podívanou plnou invence a drzého půvabu. Dodnes lituje, že předloni nevyšel obří přestup do City.
Alphonse Areola
Reflexy na brankové čáře má jako kočka, která v půli zívnutí zahlédne mouchu a bleskem po ní hrábne. A West Ham od něj potřebuje právě takové malé zázraky.
Tomáš Souček
Nezdolný štít, který sbírá míče, hlavičky i kilometry. Zastaví útok, založí brejk a v pravou chvíli vletí do vápna.
El Hadji Malick Diouf
Poryv z pražské Slavie. Přímočarý, s dobrým prvním dotekem a chutí riskovat v soubojích. Na křídle může přidat jiskru, kterou Kladiváři postrádali.
Everton
Jarrad Branthwaite
Po dvou letech přestupových dohadů zůstal, a Everton tak udržel stopera, který má všechno. Levá noha jako pravítko, rozvaha v soubojích a hlava, která umí rozhodovat.
Jordan Pickford
Umí zakřičet i uklidnit. Reakce má rychlé jako švihnutí biče, rozehrávku přesnou a energii, která nakazí celý tým.
Idrissa Gueye
Motor zálohy, který běží, i když ostatní zvolní. Sbírá odražené míče, rozbíjí útoky a okamžitě přepíná do protiakce. Nehledá aplaus, ale terén, kde může být užitečný.
Iliman Ndiaye
Když zrychlí, obránci couvají. Má cit pro náběh i smělost zkusit nečekané řešení. Jeho kličky vypadají bezstarostně, ale v každé je záměr.
Thierno Barry
Dlouhán z Villarrealu. Tvrdý v osobních střetech, usilovný v běhu, soupeře postupně utahá. Umí pracovat pro tým i sám rozseknout zápasový uzel, když dostane správný míč.
Crystal Palace
Adam Wharton
Podruhé v řadě patřil k nejlepším nahrávačům ligy. Rozblikal radar Realu a je snadné pochopit proč: přihrává s přesností a načasováním na úrovni Kroose a Modriče.
Eberechi Eze
Média ho už vidí v Arsenalu, ale cenovka 80 milionů brzdí. Dobrý driblér a solidní nahrávač, i když střely z nízkého xG častěji končí v rukavicích než v síti.
Marc Guéhi
Palace si může diktovat cenu, třebaže jeho výkon neodpovídá přemrštěným částkám. Nedominuje ve vzduchu ani nevyniká v rozehrávce, ale zvládá všechno dobře a oběma nohama.
Jean-Philippe Mateta
Velký chlap nahoře. Není nejrychlejší ani nejtechničtější, ale je spolehlivý a všestranný. Místa, odkud má skórovat, trefuje přesně.
Jefferson Lerma
Odebírá míče, rozdává je bez otálení a kryje prostor dřív, než si soupeř uvědomí, že tam byl. Hráč, jehož hodnotu poznáte spíš po 90 minutách než při nástupu.
Fulham
Alex Iwobi
Silvův švýcarský nůž. Zahraje vlevo, vpravo i uprostřed, ať má na noze míč k zakončení, nebo k přihrávce. Patnáct gólových stop z minulé sezony z něj dělá lídra.
Emile Smith Rowe
Tvář, která měla vlát na vlajce Arsenalu, hledá nový dech. Lehkonohý tvůrce s citem pro prostor i finální přihrávku se snaží vrátit mezi nejtalentovanější Angličany své generace.
Josh King
Kapitán anglické U18 hraje Premier League, jako by přeskočil mezistupeň. Bez bázně, s chutí útočit. Ťuk, ťuk. Kdo je? Budoucnost.
Antonee Robinson
Levý bek, po němž se na trhu natahují ruce už nějakou dobu. Deset asistencí je vizitkou jednoho z nejlepších krajních zadáků v lize. Jen ta zranění…
Raúl Jiménez
I ve čtyřiatřiceti umí zmáčknout gólový enter. Dvanáct tref z minulé sezony napovídá, že El Mariachi zůstává hrozbou, ať číhá v šestnáctce na centr, nebo si pro šanci dojde sám.
Brentford
Caoimhin Kelleher
Brentford doufá, že naváže na roky 2023-24, kdy chytal u Reds nad očekávání. Byl připraven být jedničkou, Liverpool sáhl po jiné cestě. Má šanci dokázat, že ji vybral špatně.
Jordan Henderson
Saudské dobrodružství bylo kratší než letní dovolená. V Ajaxu zvládal tempo bez potíží, teď stojí před otázkou, zda jeho nohy ještě unesou Premier League.
Yoane Wissa
Téměř 50 ligových gólů za čtyři roky. Umí hrát křídlo, desítku i hrot, má rychlost, sílu a chuť napadat. Neúnavný, soupeře nutí k chybám. Zůstane?
Antoni Milambo
V mládí už zvládá roli mezi osmičkou a desítkou. Dobrá výška, výborný presink, tvoří i zakončuje. Feyenoord mu dal scénu, Premier League prověří, co s ní udělá.
Mikkel Damsgaard
Technicky jemný, pohybově chytrý. Umí se dostat mezi linie a rozdávat míče v tempu, které obranu řeže na tenké plátky.
Bournemouth
Antoine Semenyo
Z křídla se vrhá do vápna jako příboj. Tvrdá střela, driblink bez kudrlinek a schopnost vysekat si prostor i tam, kde zdánlivě není.
Ilja Zabarnyj
Neochvějný v soubojích, jistý v rozehrávce. PSG o něj stojí jako kocour o smetanu, ve dvaadvaceti má už 50 startů za Ukrajinu.
Justin Kluivert
Jméno, které zavazuje, ale i osvobozuje. Rychlý, přímý, s náběhy za obranu a chutí zakončovat. Jde rovnou k jádru a často i k brance.
Dango Ouattara
Gepard z Burkiny Faso. Prudký odpich, střelhbitost bez zbytečných oblouků. Umí udeřit z ničeho a má energii, která zvedá tempo celého týmu.
Ryan Christie
Běhavý motor středové linie. Má elán, timing i ochotu dělat práci, kterou jiní vynechávají. Nebude hvězdou titulních stran, ale často rozdílem mezi výhrou a ztrátou.
Brighton & Hove Albion
Carlos Baleba
Brighton má spoustu šikovných driblérů, ale jen jednoho, který u toho stíhá vypínat hrozby a čistit prostor jako luxusní vysavač.
Kaoru Mitoma
Kapalina. Proteče každou škvírou, na místě plyne, ve sprintu řeže jako katana. Nejde o to, jak obejde beka, ale kdy.
Bart Verbruggen
Bezmála dva metry a jako by měl šest očí a nulový tep. Mladý gólman s jistotou, která nenápadně houstne. Může z ní vyrůst celá epocha.
Georginio Rutter
Tah tryskáče, zakončení jako rána kladivem. Tvoří, běhá a rozhodí soupeřovu hru jak vítr šachovnici. A když to pustí z dálky, brankář ví, že je zle.
Yankuba Minteh
Blesk z Gambie. Rychlost jak z komiksu, každý dotek jiskří. Brighton si ho piplá jako zbraň budoucnosti, ale už teď ho musíte bránit se zatajeným dechem.
Nottingham Forest
Chris Wood
Jak řekl filozof Shaquille O'Neal: dejte míč velkému muži a nechte ho dominovat. Vápno je jeho. Útočník staré školy, co ve správnou chvíli udeří. Hlavou, tělem, nohou… prostě silou.
Elliot Anderson
Newcastlem vychovaný, systémem odložený. Odešel kvůli účetnictví, ve Forestu našel revír i úlohu: dynamická osmička, co přidává špetku nepředvídatelnosti.
Murillo
Klidný levonohý stoper, perfektně čte hru. Vedle golema Milenkoviče tvoří chytře sehrané duo.
Morgan Gibbs-White
Kombinuje dravost s grácií a má v sobě něco z playmakera, co nikdy nehraje zpátky, když může dopředu.
Dan Ndoye
Nabušené křídlo, co zvládne víc rolí. V Serii A drtil obrany přímou linkou vpřed a s Boloňou ovládl Coppa Italia. Teď má nahradit Elangu.
Aston Villa
Ollie Watkins
Pátou sezonu v řadě nejlepší střelec, jediný odehrál vše. Tým od něj chce sprinty i tahání míče přes třetinu hřiště. Bez klasických křídel je to dřina navíc. Ale má dost důvtipu, aby zůstal platný i po třicítce.
Youri Tielemans
Hráč roku, ale už ne desítka. Stáhl se níž, přitom pořád tlačí hru dopředu – vertikálně, bez zdržování.
Emiliano Martínez
Výraz filozofa, povaha rváče. Penalty chytá, jako by četl myšlenky, a zároveň v soupeři probouzí nutkání ho praštit. Těžko říct, co mu jde líp.
Morgan Rogers
Osm gólů, deset asistencí, nominace na mladíka roku. A hlavně: talent, který vyrostl dvacet minut od Villa Parku. Guardiolu zaujal právem.
John McGinn
Válečník s míčem i bez něj. Hraje, jako by každá akce mohla rozhodnout o životě a smrti. Míč kryje, jako by bránil vlastní dům.
Newcastle United
Alexander Isak
Podílel se na 44 % ligových gólů, lepší byl jen Salah. Hodnota vystřelila na 120 milionů eur. Umí všechno, co od devítky čekáte, a ještě chytře presuje, tančí, jako by měl nohy z hedvábí.
Bruno Guimaraes
Když se rozběhne, záloha nabere jiný puls. Sbírá míče, diktuje tempo, má drajv. S Brunem má tým stabilitu.
Sandro Tonali
Na míči klid, v souboji ocel: kombinace italské školy a anglické intenzity. Postupně vyrostl v lídra.
Dan Burn
Dvoumetrový stěžeň, co běhá, jako by zapomněl, kolik měří. Zadák ze staré školy: trochu vřava, trochu kouzlo, ale vždycky naplno.
Jacob Murphy
Původně náhradník, nakonec sezona snů: osm gólů, dvanáct asistencí, víc než Díaz i Bruno Fernandes.
Chelsea
Cole Palmer
Nejdřív se učil vedle superhvězd v City, teď si píše vlastní osnovu. Driblink má plynulý jako přejetí displeje, bez záseku, bez námahy. Každé akci dodá špetku napětí.
Moisés Caicedo
Cenovka ho zpočátku svazovala, ale ten balvan už shodil. Tichý motor zálohy: silný v presinku, jistý v rozehrávce, bez okázalosti drží osu hry.
Enzo Fernández
Potřebuje strukturu, ne chaos. Když má rytmus, přihrávky mu létají z nohy jak na laserové souřadnice. Roste s řádem a zraje v architekta hry.
Joao Pedro
Falešná devítka se srdcem dělníka. Nabízí se, vrací, napadá a dělá prostor ostatním. Máte-li křídla, co létají, rád jim postaví ranvej. Typ Bobbyho Firmina.
Marc Cucurella
Energie na druhou. Někdy až moc horká hlava, ale běhá jako posedlý, v soubojích se nezastaví. Hráč, kterého chcete, když jde do tuhého.
Manchester City
Rodri
Když vypadne, City ztratí kompas. Nepřišel nikdo, kdo by ho dokázal nahradit, a tak nezbývá než věřit, že jeho návrat obnoví rovnováhu i vládu nad tempem.
Erling Haaland
Stroj s čárovým kódem na góly. Když dostane prostor, nezastavíš ho. Když ne, rve se z řetězu, až to dřív nebo později stejně cinkne o síť.
Rayan Cherki
Není De Bruyne a nechce být. Chybí mu rychlost i síla pro přechodovou dominanci, ale přináší vynalézavost, která rozváže zahuštěnou obranu.
Omar Marmoush
Rychlý, drzý, přímočarý. Ne vždy přesný, ale když se rozjede, nese v sobě energii, která naruší i sebelepší obranu.
Joško Gvardiol
Spíš buldozer než bek. Nehraje na efektní čísla, ale na tvrdost a spolehlivost. Už ne krajní obránce, ale stoper. Získal Guardiolovu důvěru a to bývá vstupenka k dlouhé misi.
Arsenal
Martin Ödegaard
Mozek Artetova systému, klavírista v kopačkách. Každý dotek má smysl, každé zrychlení vizi. Kapitán, který nekřičí, řídí tempem a přesností.
Martín Zubimendi
Přestup, na kterém se pracovalo skoro rok. Šachista v záloze, který čte hru o tři tahy napřed a čistí prostor s chirurgickou elegancí.
Declan Rice
Buldozer i dirigent v jednom. Síla, timing, přehled – střed pole si bere jako vlastní území a málokomu ho půjčuje.
Bukayo Saka
Ticho před kličkou, blesk v noze. Odchovanec s fantazií, klidem i zabijáckým instinktem. Klubová ikona ve výstavbě.
Viktor Gyökeres
Tank, lovec, trhač. V Portugalsku sázel góly po desítkách, teď má Arsenalu dodat, co chybělo: razanci a průraznost. Gamechanger?
Liverpool
Virgil van Dijk
Stěna s mozkem. Šéf zadních řad nezpanikaří, nezmatkuje, nemívá slabé dny. Vládne klidem, který se šíří jako pole síly.
Ryan Gravenberch
Spojka mezi liniemi, dirigent rytmu. Klíčová postava zálohy, která drží hru pohromadě. Ke konci sezony vypadal, jako by ho tempo PL začínalo semílat.
Florian Wirtz
Mistr meziprostoru, který dokáže rozervat blok jediným dotekem. Motor kreativního řetězce, zbraň pro jakoukoli pozici na přední linii.
Hugo Ekitiké
Po strhující štaci ve Frankfurtu míří do PL jako součást nové éry věžáků s technikou. Má ladnost Isaka, ale na ostrovní tvrdost si teprve zvyká.
Mohamed Salah
Možná má za sebou nejlepší sezonu, jakou anglický fotbal kdy viděl. Třicítka bývá pro útočníky znamením brzdy. On zrychlil. Běžné šablony? Salah je nikdy nečetl.