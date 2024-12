Olympijský vítěz Macháč: Upřímně o budoucnosti se Siniakovou

Na olympijských hrách v Paříži se řešila nejen jejich cesta za zlatou medailí, ale i vztah, který krátce před turnajem skončil. Tenisté Tomáš Macháč (24) a Kateřina Siniaková (28) zaujali celý svět svým příběhem. Ač se už definitivně rozešli, tak rodák z Berouna naznačil, jak vidí společnou budoucnost a případnou obhajobu.

Jejich příběh je rámován olympijskými roky. Před Hrami v Tokiu, které byly odložené kvůli koronaviru, se Siniaková a Macháč dali dohromady. O tři roky později šli od sebe. Na kurtu ale spolupracovali jako profesionálové a došli si pro zlatou medaili. A kdo ví. Třeba za čtyři roky přidají další cenný kov.

„Určitě to bude cíl,“ prohlásil Macháč na dotaz v rozhovoru na rádiu Evropa 2, jestli je možnost, že by se v budoucnu znovu objevil po boku Siniakové. Určitě ne jako životní partner, ale jako tenisový klidně.

„Budeme to chtít, nechci říct, obhájit. Ale užil jsem si to. Na olympiádu se těším. Když by se mi to podařilo, tak bych si tam rád zahrál všechny disciplíny. Zase bych se tam zničil,“ dodal 24letý tenista, který letos zažil průlomovou sezonu a v žebříčku ATP se posunul na životní maximum – 25. místo.

Macháč navíc prozradil, že by se o jeho životním úspěchu po boku bývalé lásky mohl natočit snímek na filmová plátna. „Hodně to pak bylo sledované i v zahraničí. Nevím, jak to probíhá, tohle řeší agent, ale vím, že o tom do budoucna chtěli točit film. Příběh se hodně chytl,“ řekl olympijský vítěz mixu.