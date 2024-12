Fotbalová legenda David Beckham: Oplakává (ne)obyčejnou recepční!

Legendární fotbalista David Beckham (49) je neodmyslitelně spjatý s klubem Manchester United, do kterého přišel jako teenager. Tehdy se ho okamžitě ujala Kath Pippsová (†85), která v klubu pracovala. Ikona britského britského fotbalu ji nikdy nepřestala být vděčná. Teď ale přišla smutná zpráva...

Když David Beckham přidal na internet fotografii, na které drží za ruku starší osobu ležící v posteli, většina fanoušků hned tušila, že dobré zprávy nejspíš bohužel nenese. A nemýlili se.

„Navždy v našich srdcích,“ začal emotivní příspěvek slavný Brit. „První a poslední tvář, kterou jsem vždycky viděl, byla Kath, která seděla na recepci na Old Traffordu a čekala, až mi dá lístky na zápas. Byla srdcem Manchesteru United. Každý věděl, kdo Kath je a každý ji zbožňoval,“ vzpomínal na milovanou osobu, která v jeho životě sehrála důležitou roli.

„V patnácti jsem se přestěhoval do Manchesteru a Kath slíbila mojí mámě a tátovi: »Postarám se o vašeho kluka, nebojte se.« A od toho prvního dne až do posledního dne, který jsem s ní strávil, to přesně dělala,“ vyprávěl David, který k příběhu přidal emotikon srdce. „Old Trafford už nikdy nebude stejný bez tvého úsměvu, když těmi dveřmi projdeme... Milujeme tě,“ ukončil zlomený David.

Na bývalou pracovnici zavzpomínali také bývalí kolegové z klubu, kteří zveřejnili video plné fotografií a krátkých záběrů z let, kdy Kath na Old Traffordu pracovala. „S láskou vzpomínáme na Kath Phippsovou: přítelkyni, důvěrnici a cennou kolegyni. United už nikdy nebude jako dřív,“ stojí v popisu příspěvku.