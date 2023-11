Jde zřejmě o jeden z největších sportovních škraloupů jinak hvězdné kariéry! Bývalý špičkový záložník David Beckham (48) vyfasoval červenou kartu za faul na argentinského hráče a byl poslán předčasně do sprch. Tím trestuhodně oslabil svůj tým během osmifinále MS 1998 ve Francii , které posléze rozhodl až dramatický penaltový rozstřel. Za to pochopitelně na Ostrovech dostalo ikonické číslo »7« políček od médií, fanoušků i různých odborníků.

Kvalifikace na mistrovství světa 2001

Naděje na postup na mistrovství světa 2002 v Jižní Koreji a Japonsku visela na vlásku! Bylo tomu tak v říjnu 2001 v klíčovém utkání s Řeckem, kdy reprezentace Anglie zoufale potřebovala skórovat, aby se vyhnula velké blamáži. Z dokumentu poté jasně vyplývá, že právě Becks zachránil Lvy před strašlivým fiaskem. Alespoň si to tedy mají myslet diváci. V seriálovém hitu je rozhodující okamžik prezentován chybně po faktické stránce.

Různé záběry a další uvedené souvislosti ukazují Beckhama jako velkého hrdinu zápasu, který byl faulován Kostasem asi 25 metrů od brány zarputilého soupeře. Následně se oprášil, připravil si míč a vyslal tvrdý projektil do levého horního rohu, čímž uvedl fanoušky na Old Trafford do nepopsatelného rauše. Pravdou ale zůstává, že to byl D-Beckův spoluhráč Teddy Sheringham (57), kdo byl tehdy faulován a vynutil si tak gólovou příležitost pro svůj tým.