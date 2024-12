Buffon lituje bolesti, kterou způsobil Šeredové: Překvapivá reakce modelky

Jejich vztah je dávno minulostí, přesto poslední měsíce začal znova plnit italská média. Bývalý italský fotbalista Gianluigi Buffon (46) nedávno několikrát promluvil o své bývalé ženě Aleně Šeredové (46). Mimo jiné přiznal, že lituje bolesti, kterou matce svých dvou synů způsobil. Jaká byla reakce české topmodelky?

Pohádková svatba v Praze jim štěstí nepřinesla. Manželství Aleny Šeredové a legendárního italského gólmana Gigiho Buffona skončilo v troskách, a zatímco on skončil v náruči moderátorky Ilarie D'Amicové (51), rodačka z Prahy našla štěstí s dědicem automobilky Fiat Alessandrem Nasim, kterému porodila dcerku Vivi (4). Zpětně ale bývalý fotbalový reprezentant přiznal, že ho mrzí utrpení, které své bývalé ženě v dobách jejich odloučení způsobil.

Alena teď na jeho slova zareagovala v televizní show Verissimo. „Řekl, že je mu to líto? Chyběl by nám,“ pravila brunetka, která se nedávno pochlubila tím, že zhubla neskutečných 16 kilo.

Ital také nedávno vydal knihu, ve které popisuje svůj příběh. Šeredová se tak nevyhla dotazu na to, jestli si počin svého bývalé manžela přečetla. „Tuhle otázku jsem očekávala. Co v ní může být napsáno, co neznám? Byla jsem po boku toho muže deset let. Během těch let se dělo všechno. Od vítězství až po pády. Myslím, že v knize nenajdu kapitolu, která by mě překvapila," reagovala modelka, na kterou se v uplynulých měsících upoutal zrak veřejnosti díky Buffonovým vyjádřením hned několikrát.

Vůbec nejvýrazněji to nejspíš bylo krátce po jeho svatbě s Ilarií. Během veselky měl totiž údajně při proslovu říct, že díky slavné moderátorce poznal skutečnou lásku. "Nevěřil jsem, že existuje," zahlásil prý před svatebčany, mezi nimiž byli i synové Louis Thomas (16) a David Lee (15), které má právě s Šeredovou.

Nedávno se Gigi také vyjádřil k aktuálnímu manželovi Aleny. „Myslím, že Alessandro udělal z mých dětí lepší lidi, než jakými by byli, kdyby vyrůstali v nešťastné domácnosti. Stejně jako pro ně hodně udělala také Ilaria,“ pravil Buffon, který má se svou současnou ženou syna Leopolda Mattiu (8).