Legendární Sagan vybudoval luxusní hotel, ale… Máma žije v domově důchodců

Legendární cyklistický závodník Petr Sagan (34) si během své kariéry přišel na pořádné jmění. Část z něj investoval do luxusního hotelu, který nedávno otevřel ve své rodné Žilině. Tím překvapivější je pro některé zpráva o tom, jak žije Saganova máma Helena.

Saganův hotel láká návštěvníky svým moderním designem, špičkovými službami a inspirací sportovním světem. Nabízí nejen ubytování, ale i wellness, cyklistické trasy a restauraci s lokálními specialitami. O to překvapivější pro některé lidi je, že zatímco slavný Slovák buduje luxus pro druhé, jeho maminka žije v domově důchodců. Vždyť s penězi, které si Peter během kariéry vydělal, by ji dokázal zařídit pohádkovou péči i v prostředí vlastního domova.

Web Šport24.pluska.sk připomněl, že maminka legendárního cyklisty žije v domově důchodců od roku 2018. Do té doby žila ve společném domě s manželem, ačkoliv prý není úplným tajemstvím, že manželství nebylo zrovna ukázkové. Kromě toho jí před lety trápily problémy s játry, které podle lékařů souvisely s alkoholem.

„Selhávají mi játra a musí mi ji transplantovat. Mění mi krev a stále čekám, kdy se to konečně stane, kdy se najde vhodný dárce. Občas ale nevěřím, že k tomu dojde. Lékaři tvrdí, že kvůli alkoholu... Je to moje minulost, na kterou nejsem pyšná,“ řekla před deseti lety webu Plus JEDEN DEŇ.

Teď se ale zdá, že jí prostředí v Domově klidu Žofie Bosniakové udělalo velmi dobře. A vynechválit si ji před lety nemohl ani personál. „Je zlatý člověk. Spíše ji řádíme k personálu, protože nám velmi pomhá. Kromě toho Helenka velmi často a ráda čte. U nás jako kdyby rozkvetla, což těší i její rodinu,“ pravila pro Šport24 v roce 2018 ředitelka zařízení Ľudmila Kadašiová.

Dost možná by tak nejspíš asi vlastní bydlení paní Helena nechtěla a naopak si velmi užívá fakt, že může být obklopena spoustou lidí podobného věku.