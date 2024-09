Sagan do luxusního resortu vrazil miliony a teď... Ztrátový byznys!

Cyklistikou vydělal miliony. Teď je ztrácí. Slovenská hvězda Peter Sagan po konci kariéry přesídlil naplno do světa byznysu. V rodné Žilině otevřel luxusní resort, do kterého vrazil tučnou sumu peněz. Jenomže strádá. Místo zisku počítá hlavně ztráty.

Mnozí ho od koupě varovali, že nemusí být profitabilní. Sagan přesto neustoupil, když před osmi lety koupil nedokončenou stavbu, za kterou vysolil 1,5 milionů eur. Teď možná lituje, že tak učinil. Čtyřiatřicetiletý bývalý cyklista dodal honosné stavbě všechny luxusní požadavky. Od jídla přes wellness a posilovnu. Hosty vítá už jeho podobizna na recepci, na dně bazénu se nachází iniciály slovenské ikony.

Sagan svěřuje byznys v rodné zemi do rukou bratrů Juraje a Milana, který je jednatelem resortu. Hotel za minulý rok vykázal ztrátu v hodnotě 16 tisíc eur. Loni v létě byl otevřen pro veřejnost. Tučnou injekci dostala už jenom samotná výstavba hotelu. Sagan tak musel sáhnout hluboko do kapsy z 50 milionu eur vydělaných během kariéry.

Ještě horších výsledků dosáhla rodinná firma, která komplex pořídila. „Její ztráta se stupňuje a od částky 32 523 eur z roku 2019 se dostala až do ztráty 363 208 eur za rok 2023. Jen za posledních pět let tak dosáhla celkové ztráty 990 tisíc eur,“ píše slovenský web šport24.sk. Trojnásobný mistr světa je tak hodně netrpělivý, jakého výsledek bude po uzávěrce letošního roku. Rád by konečně viděl zelená čísla.