Rozčarovaná hvězda Sagan si stěžuje na bývalé kolegy... Nikdo mě nepozdravil!

I po konci kariéry mu není lhostejné, co se v jeho sportu děje. Hvězdný Peter Sagan (34) se ozval »z důchodu« a dal najevo rozčarování z trendů v jeho milovaném sportu. Podle slovenského fenoménu se z cyklistky vytrácí rychlost a zábava. Naopak převládá stres, napětí, nezdravá soutěživost a nevraživost mezi závodníky. Navíc mu vadí, že si nastupující generace neumí povídat mezi sebou.

V době, kdy Sagan vládl světové cyklistice, panovala podle trojnásobného mistra světa větší radost i uvolněnější atmosféra. Obě věci mu momentálně chybí. „Kdysi existovaly závody i s menším stresem. Teď jsou důležité jakékoliv závody a potřebujete do nich dát vše," začal Sagan podle webu Plus 7 dní.

„Samozřejmě, když jsme jezdili na Miláno-San Remo, Flámsku, Roubaix nebo na světovém šampionátu, tam bylo hodně stresu a odhodlání udělat co nejlepší výsledek. Pak jsme však absolvovali i závody jako Tour Down Under, Argentinu nebo Okolo Kalifornie, kde jsme si během etap povídali, žertovali a všichni jsme měli dobré vztahy," zavzpomínal legendární cyklista.

Teď už je podle něj ale vše jinak. „A dnes? Poslední dva roky mě v peletonu nikdo nepozdravil, protože jsme se neznali. Z našeho sportu se vytratila lidskost. My starší jsme si ještě dokázali povídat, ale s těmi mladšími už se to nedalo. I na menších závodech vládlo napětí jako na mistrovství světa," rýpl si slavný Slovák do mladší generace.

Problém nejen cyklistiky

Legendární jezdec zároveň naznačil, že váznoucí komunikace není problémem jen cyklistů a jejich sportu, ale obecně společnosti. Mladí lidé si podle něj neumí mezi sebou povídat.

„Mají celkově problém si popovídat. Je pravda, že jim ublížila pandemie COVID-19. Je pravda, že mladí lidé, kteří měli tehdy 13, 14 či 15 let, neumí normálně komunikovat tváří v tvář. Raději používají textové zprávy či Instagram," prohlásil vítěz 12 etap na Tour de France.