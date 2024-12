Expřítel Vlhové poprvé o rozchodu a... Drsná slova bratra Petry

Krušný závěr roku zažívá lyžařka Petra Vlhová (29). Ač Slovenka plánovala koncem prosince znovu naskočit do Světového poháru, její návrat se odkládá. Do toho se v listopadu oznámila rozchod s přítelem Michalem Kyselicou (33). Její bývalý nyní prozradil, jak spolu oba dva po rozpadu vztahu vychází.

Za rozchodem slovenského páru stála především časová vytíženost Michala. Toho hodně zaměstnává společnost Forlogis, kterou sám založil. Už v listopadu oba dva bývalí partneři potvrdili, že za rozchod nemůže třetí osoba a že zůstávají v kontaktu.

„Nadále jsme spolu ve velmi úzkém kontaktu. Na tom se nic nezměnilo. Jsme si stále blízcí lidé v tom smyslu, že jsme si spolu hodně prožili a v zásadě jsem byl u všech Petřiných velkých úspěchů a to nás už bude asi spojovat navždy. Její situaci sleduji a přeji jí brzký návrat, což ona ví," prozradil upřímně Kyselica.

On sám zároveň nastínil, že spoustu času teď věnuje hlavně svému podnikání. „Co se mě týká. Kdokoli prochází v osobním životě náročným obdobím, upne se pak více na ten profesní. To je přesně i můj případ. Pokud mám být upřímný, nemám čas, ani energii momentálně přemýšlet nad ničím jiným," dodal nyní už bývalý přítel Petry Vlhové.

K rozpadu vztahu slovenské lyžařky a jejího ex se z počátku odmítal vyjádřit i její bratr, nakonec ale i on přidal svůj komentář. „Pokud mám být upřímný, při Petřině a Míšově životním stylu jsem to víceméně čekal. Věděl jsem, že z dlouhodobého hlediska to nemůže fungovat,“ řekl Boris Vlha, který se před rokem od sestřina lyžařského týmu odtrhl a v rodném Liptovském Mikuláši si otevřel italské bistro.