Bývalý kouč Vlhové promluvil: Pravda o nečekaném vyhazovu

Dlouhých pět let platili za úspěšné duo. Italský trenér Livio Magoni přivedl Petru Vlhovou k zisku velkého glóbu ve Světovém poháru. Cíle s lyžařkou měl však mnohem větší. Slovenská hvězda ale v roce ukončila spolupráci poté, co ji kritizoval v jednom rozhovoru.

Magoni dotáhl Vlhovou na vrchol. V covidovém období s ní získal nejprve dva malé glóby za slalom a paralelní disciplíny. Rok poté dokonce velký pro celkovou vítězku. Jenomže pak přišel problém. Jednašedesátiletý kouč si pustil pusu na špacír v rozhovoru pro italský tisk, ve kterém si dovolil svou svěřenkyni zkritizovat. Odezva z druhé strany přišla brzy a úspěšné duo se rozpadlo.

„Byla to dlouhá a náročná cesta za tím, co jsme si všichni tak neskutečně přáli. Nakonec se sen stal skutečností a já držím v rukou velký glóbus. Úžasných pět let s tebou, Livio, během kterých jsem se hodně naučila. Jedny dveře se zavírají, tisíc dalších se otevírá a my si musíme jen správně vybrat,“ komentovala tehdy Vlhová ukončení spolupráce.

„Petra vyhrála velký glóbus. Pamatuji si, že kdyby nepřišel covid, mohli jsme vyhrát glóbus i v roce 2020. Můj záměr byl vyhrát glóbus s Petrou znovu, měl jsem další velké cíle. Základy už byly položené. Stačilo v tom jen pokračovat, ale ten prokletý rozhovor všechno zničil,“ litoval nyní Magoni pro slovenský portál Ahoj mama.