Brácha je v chomoutu a teď... Vlhová promluvila o svatbě!

Slyší v dálce slyšet svatební zvony? Slovenská lyžařská hvězda Petra Vlhová (29) nedávno oženila bratra Borise (32) a nejen fanoušci tak začali dorážet s otázkou, jestli i ona samotná brzy neskončí před oltářem. A rodačka z Liptovského Mikuláše teď vysvětlila, jak se věci mají!

Boris Vlha se svou manželkou Simonou za sebou mají příběh jako z pohádky. Znali se od dětství, ale jejich cesty se krátce rozdělily poté, co půvabná Slovenka odcestovala do Itálie. Po návratu do domoviny je to však opět svědlo dohromady. Teď spolu mají pětiletou dcerku Lujzu, společné podnikání a před pár týdny si řekli »ANO«.

A jak už to tak bývá, záhy se veřejnost otočila na Petru. Špičková lyžařka je se svým partnerem Michalem Kyselicou už dlouhých pět let, během kterých už spolu ledasco zažili. Bude slovenská šampionka v dohledné době paní Kyselicovou, nebo se do vdávání tak úplně nehrne?

„Neřešíme to. Necháváme to tak,“ odpověděla Petra webu Pluska.sk. Těžko se ale divit! Uplynulá sezóna pro Vlhovou přinesla pořádné útrapy poté, co se zlatá medailistka z Her v Pekingu na jednom ze svahů zranila a musela podstoupit operaci. Je tak docela pochopitelné, že momentálně se sama vidí spíše zpátky na lyžích než u oltáře.