Vánoce manažera hokejové reprezentace Šlégra: Strach z kapra!

Hokejový hromotluk se na ledě nezalekl žádného soupeře. Také v politice měl člen Triple Gold Clubu Jiří Šlégr (53) ostré lokty. Přesto manažera nároďáku jedna věc o Vánocích děsí.

Jirko, prozradíte, čeho se bojíte?

„Kapra kvůli kostem! Už odmalinka mám hrozný strach z kostí. Říká se, že kapři sice jdou vykostit, ale já se raději rozhodnu vždycky pro jinou rybu. Takže na štědrovečerní večeři máme lososa. A řízky.“

Když pomineme tuhle obavu, tak dodržujete tradiční vánoční zvyky, že?

„Jasně! Mám ženu, která je aktivní, už na začátku adventu udělala veškerou výzdobu v celém baráku. Já jsem za to rád, protože Vánoce jsou pro mě největší svátky roku. Doma se na Štědrý den oblékáme do v uvozovkách pěkných věcí, aby to mělo váhu, důstojnost. Každoročně se moc těším!“

Lijete doma v Litvínově jako ve filmových Pelíškách olovo?

„Ano, máme cín. Rozkrajujeme jablíčka... Snažíme se učit to i děcka, aby tradice zůstávaly. To je důležité. Vánoce pro mě nejsou úplně o dárkách. Spíš bych dával dárky jenom dětem, tam je ta přirozená radost. U nás dospělých je to někdy hodně hrané.“

Vzpomenete si tedy, z čeho jste měl vy jako kluk upřímnou radost?

„Vzpomenu. Rubikova kostka. Jednoznačně! Dostal jsem ji někdy v deseti letech.“

Za jak dlouho jste ji složil?

„Měl jsem něco přes minutu.“

To je dobré.

„To je docela dobrý, no.“ (smích)

Skládáte pořád?

„Ne, úplně mě to pustilo. To byl tehdy nějaký boom. Já když jsem tam viděl kostku, tak mě žádný jiný dárek nezajímal.“

A teď? Máte raději měkké, nebo tvrdé dárky?

„Neumím úplně přijímat dárky, rád rozdávám. Nejsem typ člověka, který v sobě má emoce, překvapení, úžas... Každý dárek, který můžu dát, je zpříjemnění Vánoc.“

Máte dospělou dceru Jessiku (24) a synka Rona (4). Toho nejvíc potěší pod stromečkem hokejka? Nebo spíš Tlapková patrola?

„Je v tom věku, že jede přesně tu Tlapkovou patrolu, dinosaury. Z nové hokejky by byl nadšený, ale z těchhle hraček bude mít ještě větší radost.“