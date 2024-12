Svátky tenistky Plíškové: Pečení? Maximálně obalím řízek...

Přes čtvrt roku se už kurýruje z komplikované operace kotníku, návrat na kurty vyhlíží až začátkem března. Tenisová hvězda Karolína Plíšková (32) po letech stráví Vánoce nerušeně doma. Stoupne si i za sporák?

Konečně nikam nebude rajzovat a vánoční svátky si vychutná naplno. „Já byla zvyklá lítat do Austrálie docela brzo, často i před Štědrým dnem, takže letos to budou na naše poměry poklidné Vánoce, docela nezvyk,“ usmála se pro Blesk Karolína. Do konce roku se z Česka nehne. „Maximálně jeden víkend na horách, ale jinak není čas. Mám tady domluvené doktory i přípravu, takže dopo cvičím, odpo rehabky, do toho přejíždění po Praze, mezitím si dám nějaký svoje věci, takže ono to není zase tak, že bych nevěděla, co s časem,“ vypočítala.

Vánoční dárky má pořešené už delší dobu. „Letos byl na všechno větší klid, tak jsem nic nemusela honit na poslední chvíli,“ prozradila. Sama koupila stromeček a také jej nazdobila, což obvykle bývala práce jejího manžela Michala. „Stromek jedu zásadně živý, jsem už u nás poslední mohykán. Dokonce i sestra už propadla umělému, ale chápu, že s dítětem je to trošku jiné,“ pokrčila rameny.

Hlavně žádná hektika

Na co během svátků těší vůbec nejvíc? „Na jídlo! Miluju salát, cukroví!“ vyhrkla se smíchem. Že by se aktivně zapojila do pečení, prý nehrozí. „Čas by teď sice byl, ale mě prostě ta kuchyň nějak neláká, není to úplně moje parketa. Spoléhám na to, že mě babičky a mamka darují i salát, já maximálně obalím řízek,“ ušklíbla se.

Kromě zdraví, které jí poslední měsíce zle haprovalo, nemá žádný vysněný dárek pod stromeček. „Popravdě ani nevím. Dnes už je stejně taková doba, že si každý koupí všechno přes rok a nepřemýšlí stylem: Je říjen, tak já počkám a dám mu to až pod stromeček. Takže i mně by stačily drobnosti, třeba nějakou knihu, protože teď během pauzy jsem docela začala číst. Nechci po nikom nic velkého, tak uvidíme, jestli něco dostanu,“ usmála se. Hlavně si chce užít klidu. „Na to se těším fakt nejvíc, že budu doma a nemusím hekticky řešit, co dát do kufru,“ zasnila se.