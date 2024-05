Ester Ledecká v publiku na MS: Se slavným dědou a ve velmi speciálním dresu!

Česká hokejová reprezentace si na domácím šampionátu připsala cenný skalp soka ze severu. Během středečního duelu porazila Dánsko 7:4 a připsala si na své konto další tři body. Výhru Čechů z tribuny pozorovala také řada známých sportovců, mezi kterými byla i Ester Ledecká. Ta se pochlubila překvapivým doprovodem!

Královna ledních sportů v hledišti! Takového překvapení se dočkali čeští reprezentanti ve středečním duelu s Dánskem. Na zápas totiž dorazila Ester Ledecká, která se svým zážitkem pochlubila na sociálních sítích. „Tak tohle byl zatim můj nejkrásnější hokejový zážitek!“ rozplývala se zlatá medailistka z Her v Pchjongčchangu.

„Chtěla bych poděkovat dědovi - Jan Klapáč - za to, že jsem to mohla zažít s ním!“ těšilo Ester, jejiž dědeček je sám bývalý hokejista, který to během své kariéry dotáhl až do reprezentace. „Navíc jsem fandila v tom nejlepším dresu na světě (a to nepřehánim, tenhle dres měl děda na sobě, když vyhrál MS v Praze v roce 1972),“ radovala se Ledecká.

„Chtěla bych poděkovat našemu hokejovýmu národnímu teamu za to, jak za nás bojujou a za to jakou nádhernou show nám zase dneska připravili!“ tleskala Ester, která také poděkovala za lístky sázkové kanceláři, v jejiž televizní reklamě působí.

„A především bych chtěla poděkovat vám fanouškům za to, že do toho dáváte všechno! Ta atmosféra v aréně je prostě neuvěřitelná. A věřim, že takhle řádíte i kdekoli jinde u televizních obrazovek,“ smála se snowboardistka a alpská lyžařka, která stejně jako celý hokejový národ věří v co nejlepší umístění Čechů na šampionátu..