Honem, je tady Jágr! Legendu potěšila radost dětí: Ať jsou na ledě celý den

Jaromír Jágr se do mikrofonu zeptal: „Bavilo vás to?“ Děti v dresech různých týmů zakřičely: „Jóóó!“ Stejná reakce přišla, když oslovil rodiče na ochozech. Nejslavnější český sportovec pak dodal: „Tak super. To mi stačí, víc vědět nepotřebuju.“ Následně spolu s Jiřím Šlégrem předali účastníkům medaile, čokolády, vítěznému týmu i pohár. Pak sledovali bezprostřední radost malých hokejistů… Jiskry v jejich očích. Vyvrcholil tím víkendový turnaj Puky pomáhají, který organizuje společnost Kaufland.

Už Jágrův příjezd do pražské haly Icerink vyvolal velké haló. Legendární útočník nejdřív ještě něco vyřizoval v autě na druhé straně silnice.

Když ho děti uviděly, začaly mu mávat. A rodičům s trenéry nadšeně vykládaly: „Hele, tam je Jágr!“ Po pěti minutách vystoupil a pomalu stoupal po schodech. Malí hokejisté a hokejistky ho ihned obklopili, maminky a tatínkové popoháněli ostatní. „Honem, honem, pojďte se vyfotit.“ Jágr s nimi prohodil pár vět, zeptal se, jak se jim hrálo, na výsledky.

Už tohle byl pro děti životní zážitek.

Ty se zúčastnily turnaje Puky pomáhají, ve stejnojmenné kampani rozdělil Kaufland mezi celkem 88 týmů po celé republice 10 milionů korun. Turnajů se účastní vždycky šest týmů, kterým hlasy zákazníků v rámci kampaně zajistily první místo v jejich regionu a kvalifikační vstupenku na tento turnaj.

V Praze to byli třeťáci (tedy děti do devíti let) extraligových klubů. Konkrétně: Sparta, Mladá Boleslav, Pardubice, Kometa, Vítkovice a Olomouc.

„Máte štěstí, že tady není Kladno. Takhle jste měli větší šanci,“ smál se Jágr, když předával medaile a čokolády sparťanům, kteří nakonec skončili třetí. Právě ti přišli na slavnostní vyhlášení o chvíli později, čehož hokejová legenda využila k dalšímu vtípku.

„Sparta? No jo, ta vždycky chodila pozdě. To bylo už i za nás,“ žertoval.

Vítězem se staly Vítkovice, jejich kapitán nesměle převzal od Jágra se Šlégrem vítězný pohár a potom se šel za slavné melodie We Are the Champions podělit se spoluhráči. Čišela z nich čirá radost.



Což je to nejdůležitější. Zažehnout v nich lásku ke sportu. Tady konkrétně k hokeji.

„Máme za sebou parádní turnaj, který byl napínavý až do konce. Největší radost nám samozřejmě udělalo vítězství a také možnost sejít se s ikonami hokejového sportu jako je Jaromír Jágr a Jiří Šlégr," uvedl David Svozil, trenér vítězného týmu HC Vítkovice Ridera.

„Musím říct, že tyhle turnaje jsou fakt povedený. Určitě mají smysl. Vedle hokeje mají děti na programu i dovednostní a vědomostní soutěže, které se do toho taky započítávají,“ reaguje Martin Maškarinec, bývalý obránce, mistr extraligy se Spartou. Teď v klubu svého srdce vede třetí třídu.



„Navíc je výhoda, že si proti ostatním extraligovým týmům zahrají všechny děti. Áčko i béčko. Kdežto na jiných turnajích, kde jde hlavně o výsledky, nastupují jenom ti nejlepší,“ dodává Maškarinec.



„Teď i ostatní mají šanci si zahrát proti soupeřům v extraligových dresech,“ přidává kouč další postřeh. Protože jinak ti méně výkonnostně vyspělí hrají na turnajích proti méně věhlasným klubům. A jsou ochuzeni o zážitek.

TOP hráči pochází z regionů

Přesto je projekt Puky pomáhají zaměřený především na podporu menších oddílů. Těch regionálních.

„Ty jsou hrozně důležité. Protože podle čísel, které máme k dispozici, pochází přes sedmdesát procent našich olympijských vítězů nebo mistrů světa z malých klubů,“ upozorňuje Igor Kremla, vedoucí projektu Kaufland Škola hokejových talentů.

A zmiňuje aktuálně TOP české hráče v NHL. Davida Pastrňáka vychoval Havířov, Martin Nečas začínal ve Žďáru nad Sázavou, Radko Gudas v Berouně.

„I na nich je vidět, jak je podpora regionálních klubů tak důležitá,“ dodává Kremla. V rámci turnajů nebo Školy hokejových talentů se snaží organizátoři děti rozvíjet nejenom po hokejové stránce. Pořádají rovněž nejrůznější semináře pro rodiče.

Už proběhly tři podobné turnaje, další je na programu příští víkend v Chomutově.

„Určitě by bylo fajn, kdyby podobné projekty podporovaly i další společnosti než jenom Kaufland. Pro děti je to důležité, ať to pořádá kdokoliv. Klíčový je i další všeobecný rozvoj, naučí se spolupracovat v různých disciplínách i mimo led,“ pochvaluje si někdejší obránce Jiří Šlégr, olympijský šampion z Nagana.

Nadšený je rovněž Jágr, který vynikal od mládí. A svoje dovednosti rozvíjel právě při podobných turnajích. Čím víc času na ledě, tím lépe.

„Určitě to dětem neublíží. Já hrál tři zápasy za den, dokonce na celým hřišti. Každý to vidí jinak. Já říkám, že čím víc trénuješ, tím budeš lepší. Nevěřím, že dítě může být unavené. Ale ne všichni sdílí můj názor,“ reaguje druhý nejproduktivnější hráč v historii NHL.

Hokej je navíc specifický v tom, že se při něm bruslí. „A bruslení nikde jinde než na ledě nenatrénuješ. Když jsi fotbalista, doženeš to jinak. Bruslení ne. K tomu potřebuješ odmalička praxi na ledě,“ upozorňuje Jágr.

Také proto jsou v dětské kategorii důležité podobné turnaje. A co může být pro děti víc, než to, že jim pohár a medaile předá Jágr, a ještě se s nimi vyfotí?