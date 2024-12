Sparťan Ryneš je táta: Vánoční zázrak!

Místo dárků miminko! Sparťan Matěj Ryneš a jeho partnerka Kristýna Frolíková přivítali v noci na Štědrý den na svět rozkošnou dcerku.

„Ahojky, jmenuji se Tonička a dala jsem rodičům pěkně zabrat. Ale stálo to za to!" napsala hodinu po půlnoci na instagram štastná maminka Kristýna. „Výjimečný den ještě výjimečnějším. Moc gratulujeme, Ryny!" popřála svému obránci o pár hodin později Sparta.

Malá Tonička se narodila do fotbalové rodiny. Oba rodiče totiž čutají za Spartu, a tak se dá očekávat, že některá ze sudiček holčičce do kolébky daruje maličké kopačky. Ostatně po párty, na níž se rozlousklo, že Rynešovi přivítají na svět holčičku, to přislíbila slávistka Gabriela Šlajsová, která randí se sparťanem Sejkem.