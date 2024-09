Těhotná milá letenského Ryneše: Do p*dele, pomozte!

Aktuální situace v Česku jí rozhodně není lhostejná. Fotbalistka Sparty Kristýna Frolíková, která s přítelem Matějem Rynešem aktuálně očekává narození dcery, burcuje národ k pomoci v současné obtížné situaci, kdy se stále vzpamatovává z bleskových povodní o víkendu.

Je v požehnaném stavu, ale přesto neohroženě vyrazila z obrany do útoku proti lidskému utrpení. Obránkyně Sparty Kristýna Frolíková (20) vybízí k pomoci obětem záplav. „Když mi volala moje uplakaná maminka (protože tam taky máme rodinu), rozbrečela jsem se taky. Lidé nemají co jíst, pít a děti nemají co na sebe,“ napsala svůj apel na Instagram.

Půvabná přítelkyně letenského univerzála z nároďáku Matěje Ryneše (23) nosí pod srdcem jeho dcerku a jazykem, který nepotřebuje překlad do »korektní řeči«, rázně dodává: „Tak do p*dele! Vyse*te se na nepotřebné věci a udělejte něco, čím pomůžete,“ burcuje lidi okolo sebe.

Sama by klidně ráda přiložila ruku k dílu. V pokročilém stádiu těhotenství ale těžko něco zmůže, tak se snaží popíchnout ostatní.