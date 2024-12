Zápasník a partner Vondráčkové Polívka ve špitále: Děsivé svědectví!

Takové Vánoce nechce zažít nikdo! Krátce před Štědrým dnem se objevila zpráva o tom, že MMA zápasník a současně také přítel zpěvačky a herečky Lucie Vondráčkové (44) Zdeněk Polívka (25) má zdravotní potíže, se kterými skončil v nemocnici. Z té přišlo dost drsné svědectví o tom, co se dělo!

Před pár dny přidal Zdeněk Polívka na sociální sítě obrázek, ze kterého je zřejmé, že skončil v nemocničním zařízení. Nebylo přitom ale úplně zřejmé, co přesně se mladému bojovníkovi stalo. Jenže teď to vypadá, že ve špitále zažil pořádně krušné chvíle. S fanoušky se podělil o to, jak průběh v nemocnici viděla jiná pacientka, která se mu ozvala do zpráv.

„Myslím, že jsme tam ve čtvrtek v Nymburce leželi na urgentu vedle sebe. Měla jsem strach, když vás nemohli probrat! Držím palce, taky nejsem v pořádku, ale už aspoň odpočívám doma. Snad se taky brzy dočkáte,“ napsala paní nejdříve poměrně jemně. Z dalších detailů už ale mrazí!

„Ne… pěkně tam do vás zdravotní bratr mlátil a hned volali na jipku. Mysleli si, že vás budou muset oživovat,“ líčila. A Polívka její slova záhy potvrdil. „Skutečně mě poté na ARU chviličku museli resuscitovat. Cítím život víc, než kdy dřív. Vrací se poamlu energie a síla a až tělo povolí, vezmu si, co mi náleží. Budu jako jaderný reaktor,“ věří MMA zápasník, který sice neupřesnil, co přesně se mu přihodilo, ale na každý pád byl nesmírně vděčný, že Štědrý večer mohl strávit doma ve společnosti svých blízkých.