Vánoce zlatého Dostála a jeho snoubenky Anežky: Stromky nevraždíme

Tradiční Vánoce? Pro každou rodinu odlišný pojem. Vítěz rychlostní kanoistiky z Paříže Josef Dostál (31) a jeho snoubenka Anežka Paloudová (25) nechali nahlédnout Blesk pod pokličku jejich (ne)tradic při vánočních svátcích.

Zamilovaný pár nejprve vyrazí čtvrtou adventní neděli v širším rodinném kruhu na hromadnou procházku Prahou, na Štědrý večer zapěje koledy u živého stromečku venku za oknem, na První svátek vánoční už jako obvykle skočí do lodě a projede se po Vltavě v kulisách pohádkového Krumlova. Do toho bude u večeře s plnou pusou kapra a bramborového salátu probírat přípravy na blížící se veselku, jež je v plánu na jaře roku 2025. To jsou společné Vánoce úspěšných vodáků Josefa a Anežky!

Už cítíte tu vánoční atmosféru ve vzduchu?

Dostál: „Samozřejmě. Ale do úterý jsme byli na soustředění v Kalifornii, takže to nebyly takové Vánoce v zimě a se sněhem, co si představíte.“

Paloudová: „Je zajímavé vidět jinou kulturu, ale rozhodně preferujeme české tradice.“

V čem kromě toho, že nosí dárky Santa, je to v Kalifornii nejvíce odlišné?

Paloudová: „Určitě počasím a stylem výzdoby. Tolik světýlek, kde se jednotlivé rodiny předhánějí, kdo si víc nasvítí barák, to je až šílený. Dost jsme se tomu spolu nasmáli.“

Dostál: „Já si vybavím další bizár. U slavného hotelu Coronado v San Diegu jsme viděli bruslařský plácek přímo na pláži.“ (smích)

Vánoční svátky ale už trávíte spolu a s rodinou doma?

Dostál: „Na Štědrý večer s Anežkou jedeme k jejím rodičům do jižních Čech.“

Paloudová: „Jinak Vánoce slavíme naněkolikrát, takže nejtěžší je dát to organizačně dohromady.“

V čem konkrétně?

Paloudová: „Tak Vánoce pro nás začínají již na zlatou neděli procházkou po Praze, viď Pepo?“

Dostál: „No, jde o rodinnou tradici mého táty, která trvá skoro už 60 let. Sejdeme se u Pražského hradu, odkud hromadně vyrážíme na procházku.“

O jak početné skupině je řeč?

Dostál: „Zhruba pětadvacet, někdy nás bylo dokonce přes čtyřicet. Pro nás jsou totiž Vánoce o setkávání a možnosti užít si poklidného času s rodinou.“

Zajímavé...

Dostál: „Tak to vás zaujme i tato tradice. O Prvním svátku vánočním chodíme sjíždět Vltavu v Českém Krumlově. Nejhezčí je, když pak sněží a člověk se jen může kochat na vodě.“

Zpět ke Štědrému večeru, konkrétně hostině. Mohou si vrcholoví sportovci jako vy dopřát kapra se salátem?

Paloudová: „Kdybychom jedli smaženého kapra a salát každý den, nebyla by to ve výkonech hitparáda. Ale jednou za rok se přeci vůbec nic neděje.“

Dostál: „Kapr rozhodně na štědrovečerní menu patří. A ať si říká, kdo chce, co chce, ale já si ho dám taky. Dokonce si vybavuju, že když jsem byl malý, tak se u nás kapr dojídal snad ještě na Silvestra. Uznávám, to už vám pak trochu leze krkem.“ (smích)

Josefe, sám jste rybář, takže si kapra sám chytíte?

Dostál: „Kapry nechytám, já se specializuji na muškaření a přívlač. U vánoční večeře jsem jen konzument, protože kapra připravuje tatínek Anežky. Umí ho tak perfektně, že z něho není ani trošku cítit rybina.“

Mňam! A co cukroví?

Paloudová: „Po cukroví bych se mohla utlouct! (nevinný úsměv) Nejvíce si pochutnám na perníčcích, ale moc ráda ochutnávám i nové, především to domácí, co někdo přinese.“

Dostál: „Souhlasím. Perníčky jsou volba číslo jedna.“

Pečete vlastní, Anežko?

Paloudová: „Něco málo upeču, ale zdaleka nejsem tak šikovná jako moje maminka a taky ségra.“

Kdy pro vás začíná shon dárků?

Dostál: „Jsem ten typ, který tyto záležitosti řeší podstatně dopředu.“

Paloudová: „Já taky, a než abych byla obdarovaná, tak mnohem raději dárky vymýšlím. A některé jsem už vyřešila v Americe. Mají tam na výběr z úplně jiného sortimentu zboží.“

Takže vše už zabaleno a pod stromečkem?

Dostál: „To úplně ne. (odmlka) A to nejen kvůli tomu, že jsme byli na soustředění, ale protože doma nemáme stromeček.“

Vážně? Povídejte, proč!

Dostál: „Už loni jsme zkoušeli pokus, že máme stromeček zasazený venku na zahradě v květináči a jenom ho posuneme před velké francouzské okno. Myslíme totiž na přírodu, nejsme fanoušci vraždění stromků, ale naopak recyklujeme.“

To vás šlechtí a koledy si tedy zazpíváte v teple domova a přes okno?

Dostál: „Já si zazpívám cokoli, ale to je otázka spíš na Anežku, protože ona hraje na piano...“

Paloudová: „Pravda už asi sedm let. Jen je blbý, že jsem se naučila hrát snad pouze »Narodil se Kristus pán« a všechny tím strašně otravovala. (smích)

Bude čas řešit při svátcích i plánovanou svatbu?

Paloudová: „O Vánocích téma svatby budeme rozebírat mnohem intenzivněji, jelikož to s námi řeší rády obě části rodiny. Aspoň nás dokopou k tomu, abychom vše zvládli zorganizovat.“

Dostál: „Já bych doplnil, že se půjdeme zeptat na jedno místo v Krumlově. A děkuji, protože tím jste mi připomněl, že je čas začít vše kolem svatby zařizovat.“