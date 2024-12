Bronzová olympionička Ogrodníková a hokejista Vrána: Dvojí Vánoce kvůli tragédii

Je krásná, talentovaná a má srdce ze zlata! Oštěpařka Nikola Ogrodníková (34), která na olympiádě v Paříži vybojovala senzační bronzovou medaili, popsala, jak s partnerem, hokejistou Petrem Vránou (39) a jeho synem, tráví Vánoce.

Půvabná Nikola s třineckým hokejistou randí už přes dva roky. Společně vychovávají Vránova syna Lea, jehož matka Lindsey, na jaře 2021 tragicky zahynula, když se pod ní propadl led v momentě, kdy se snažila zachránit štěně, které se zaběhlo na zamrzlou přehradu.

Lindsay pocházela z Kanady, a tak k Vránovým chodil krom Ježíška i Santa. Petr pro malého Lea zachovává tradici i po manželčině smrti a Nikola to miluje. "My slavíme Vánoce 24. české a hlavně 25. ráno americké. Na ty se velmi těším, protože pro mě je to jako pro Češku zpestření. Musím se přiznat, že mám trošku radši tyto Vánoce," přiznala atletka.

S Leem má nádherný, láskyplný vztah. „Já už jsem Leovi na začátku řekla, že nikdy jeho máma nebudu. Tu měl jednu. On mluví anglicky, umí i česky. V angličtině mi říkal, že jsem jeho step mum. Máma je máma,“ vysvětlila kdysi Ogrodníková.